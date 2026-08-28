沙德爾外圍影響山區大雨落石機率高 南橫部分路段今早預警性封閉

受沙德爾颱風外圍環流及西南風挾帶旺盛水氣影響，南部山區出現劇烈降雨，公路局南區養護工程分局甲仙工務段評估，台20臨105線梅山口至向陽路段因前期累積降雨已致山坡土石含水量飽和，今、明兩天仍有強降雨及落石崩塌疑慮，為確保用路人生命安全，宣布自今日上午7時起實施預警性封閉、不開放通行。

公路局南區養護工程分局指出，梅山口至向陽路段原為常態管制路段，但根據中央氣象署最新水情情資與研判，該路段今、明兩天受颱風外圍環流及西南風雙重影響，極易引發短延時強降雨，考量山區道路受先前雨勢影響，邊坡穩定度大幅降低，隨時有落石或坍方風險，經評估後決定於今天上午7時採取預警性封路措施。

甲仙工務段表示，該路段何時恢復通行，將視後續天候狀況及派員巡查道路安全、確認無落石崩塌風險後，再行對外開放。

公路局提醒，颱風與豪雨期間山區道路狀況多變，請駕駛人遵照管制規定切勿強行闖入。民眾如需掌握最新道路通阻及即時路況，可利用公路局「幸福公路 APP」、公路防救災資訊系統或智慧化省道即時資訊服務網查詢，以利提前規畫行程。