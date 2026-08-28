1縣市國家級警報響 大雷雨狂轟南高屏和台東 有短延時強降雨發生

沙德爾颱風今天清晨減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報。輕颱沙德爾今天上午8時的中心位置在馬祖的北北東方約250公里之處，以每小時29轉17公里速度，向西南西進行。颱風過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在馬祖北北東方之處，向西南西移動，其暴風圈正逐漸通過馬祖近海，對台灣北部海面構成威脅。預計此颱風未來強度有持續減弱、且暴風圈縮小的趨勢。

2026-08-28 08:55