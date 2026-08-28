快訊

山獸神現身？合歡山驚見「公鹿攔路」 霧中挺立帥炸網友

蘋果贏了！市占躍升追平三星 安卓陣營面臨「雙重打擊」歐洲陷苦戰

行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

聽新聞
0:00 / 0:00

1縣市國家級警報響 大雷雨狂轟南高屏和台東 有短延時強降雨發生

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西南風影響，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
西南風影響，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

西南風影響，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時58分。慎防溪河水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

陸上示警區域：台南市龍崎區，高雄市大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區、茂林區，屏東縣屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉，台東縣卑南鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

此外，屏東縣長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉，有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時30分。氣象署已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。

山區暴雨通報，氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至上午11時28分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉、屏東縣霧臺鄉。

台東 大雷雨 強降雨

延伸閱讀

大雷雨狂炸高雄屏東台東 陸上沿海示警區域曝 慎防雷擊、瞬間大浪

屏東縣國家級警報響 大雷雨開轟1小時 慎防致災性短延時強降雨

雨彈升級！屏東縣豪雨開轟 嘉義高雄台南3縣市大雨

西南風影響 嘉義以南+南投大雨開炸

相關新聞

南部雨到9月6日 賈新興：颱風窩大爆發 班朗、科羅旺、杜鵑接力醞釀

南部的雨還要下多久？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，這波低壓帶長時降雨，至少要下到9月6日。此外，「西北太平洋颱風窩全面大爆發」，預估將有班朗、科羅旺、杜鵑3颱接力醞釀。

沙德爾颱風最快下午解除海警！今天距離台灣最近 強對流威脅嘉義以南

沙德爾颱風今天清晨減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報。輕颱沙德爾今天上午8時的中心位置在馬祖的北北東方約250公里之處，以每小時29轉17公里速度，向西南西進行。颱風過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在馬祖北北東方之處，向西南西移動，其暴風圈正逐漸通過馬祖近海，對台灣北部海面構成威脅。預計此颱風未來強度有持續減弱、且暴風圈縮小的趨勢。

將創8月最多颱風生成紀錄？賈新興曝數據：不是沒機會

本月已有8個颱風生成，2026年8月颱風數有機會破紀錄嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，如果熱帶性低氣壓TD25號今晚至明天增強為班朗颱風，以及明天至下周一在菲律賓東方海面有機會2個颱風生成，如果3個颱風都在8月底前生成，總計本月有11個颱風生成，就創1951年以來歷年8月最多颱風的紀錄了。

沙德爾登陸浙江台州 粉專：今年第3颱登陸此地非常罕見

輕度颱風沙德爾暴風圈正逐漸通過馬祖近海，中央氣象署持續發布海上颱風警報。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，沙德爾颱風已於今天上午8時左右，在中國浙江台州玉環市登陸。

76歲仍執刀…完成首例B肝患者移植 鄭隆賓最愛「別人開不下來的手術」

今年76歲的中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長鄭隆賓，從醫近50年，至今仍站在第一線執刀。他的行醫生涯橫跨林口長庚及中國附醫兩大醫療體系，並於1991年完成台灣首例因B肝引發肝衰竭的肝臟移植手術，至今累計肝移植案例超過1800例。然而，比起肝臟移植，他最喜歡的卻是腹部沾黏剝離術，及接手其他醫師難以完成的「困難手術」。

太罕見！沙德爾登陸浙江玉環 粉專：該街道口不到50天颱風梅開三度

沙德爾颱風今天清晨減弱為輕度颱風，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，由中國氣象台最新資料顯示，沙德爾颱風已與上午8時5分在中國浙江省台州市玉環市坎門街道口附近登陸。這是繼7月11日巴威颱風、8月9日白海豚颱風，短短不到50天以來，第3度颱風登陸這個街道口。這個街道口在短時間內颱風梅開三度，也真的十分罕見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。