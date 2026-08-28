南部雨到9月6日 賈新興：颱風窩大爆發 班朗、科羅旺、杜鵑接力醞釀

南部的雨還要下多久？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，這波低壓帶長時降雨，至少要下到9月6日。此外，「西北太平洋颱風窩全面大爆發」，預估將有班朗、科羅旺、杜鵑3颱接力醞釀。

受低壓帶持續盤據影響，賈新興說，今天至9月6日，台南以南降雨時間長，並有局部較大雨勢發生的機率。各地午後熱對流旺盛、雷陣雨非常明顯。

至於颱風消息，他表示，西北太平洋季風槽熱帶系統極為旺盛，熱帶性低氣壓TD25預估今晚至明天增強為班朗颱風。周日起至下周二，預估仍有2個熱帶系統增強為颱風的機率，若成颱將分別命名科羅旺、杜鵑颱風。

9月至10月長程降雨型態大轉折，賈新興表示，9月8日前，台灣降雨以偏多的機率較高。9月9日至9月30日，天氣型態出現大轉折，轉以偏少雨的機率較高。10月上旬，中部地區降雨以偏多至正常機率較高，其它地區則轉以偏少雨機率較高。

逐日天氣趨勢，賈新興表示，今天至9月6日受低壓帶影響，台南以南降雨時間長並有局部較大雨勢發生的機率，各地午後雷陣雨明顯。其中，明天，雲林以南有局部雨。周日，苗栗以南及花東有零星短暫雨。下周一，台南以南及宜花東有零星短暫雨。下周二，台南以北及宜花有局部陣雨。下周三，台中以南有局部短暫雨。

賈新興說，下周四，高屏有零星短暫雨。下周五，嘉義以南及花東有局部短暫雨。下周六，台中以南有局部短暫雨，北北基宜花東亦有零星短暫雨。9月6日，各地有局部短暫陣雨。

國人赴海外旅遊，注意義大利與東南歐極端熱浪。他說，未來10天義大利及東南歐持續受極端高溫熱浪籠罩，計畫前往地中海或東南歐旅遊的民眾，做好最高規格防曬，並規律補充水分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。