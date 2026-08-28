沙德爾颱風最快下午解除海警！今天距離台灣最近 強對流威脅嘉義以南

沙德爾颱風今天清晨減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報。輕颱沙德爾今天上午8時的中心位置在馬祖的北北東方約250公里之處，以每小時29轉17公里速度，向西南西進行。颱風過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在馬祖北北東方之處，向西南西移動，其暴風圈正逐漸通過馬祖近海，對台灣北部海面構成威脅。預計此颱風未來強度有持續減弱、且暴風圈縮小的趨勢。

中央氣象署科長劉宇其表示，沙德爾颱風預計今天白天逐漸掠過馬祖北方近海，提醒當地民眾留意颱風消息。颱風中心已經非常接近華中沿岸，預計稍後可能會從中國浙江省登陸。隨著颱風登陸浙江之後，暴風圈會逐漸縮小，強度也會減弱。氣象署會視颱風減弱和移動狀況，來判定今天下午到傍晚有沒有可能解除海警的情形。

隨著西南風影響，目前嘉義以南地區已經出現顯著的豪大雨，預計降雨在今天上半天還會持續。劉宇其表示，現在是颱風最接近馬祖的時間點，浪況會比較大，在馬祖的浮標偵測到2.9公尺高的大浪，今天白天這樣的浪還會持續，且風勢有稍微增強的情形。

他說，台灣受到西南風影響，高雄和屏東外海目前有一個比較明顯的強對流發展，也已經帶來非常顯著的大雨。今天截至上午8時，屏東的日累積雨量已經超過200毫米，屏東縣崁頂出現時雨量90毫米以上的狀況，是非常大的降雨。氣象署已經發布大雷雨即時訊息，當中包括細胞廣播，提醒南部民眾要特別留意降雨情形。

除了高雄、屏東的對流發展相當劇烈，劉宇其說，這幾個小時在中部山區、台南到高雄的內陸地區，也有另外的對流發展起來，有時雨量超過40至50毫米的區域，降雨相當明顯。台灣北方的颱風外圍雲系，在颱風登陸後，雲系也會慢慢接近馬祖地區，因此馬祖今天的天氣也會轉趨不穩定。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，今天上午中部和南部降雨相當明顯，除了沿海地區之外，預期強降雨會逐漸往內陸和山區移動。今天在嘉義以南地區，可能會有局部性大雨或豪雨，中部山區也會有局部大雨出現。氣象署目前針對嘉義山區、台南以南地區發布大雨特報，其中屏東是豪雨特報。

他說，降雨情形下半天會逐步緩和，不過有些地方雨勢還是相當大。比較明顯的趨緩會是在深夜之後，今天深夜到明天清晨，西南部還是會有降雨情形，有些地方會有局部大雨發生。

風力變化趨勢，劉宇其表示，今天白天是沙德爾颱風最接近的時候，所以北部地區、馬祖、綠島、蘭嶼、恆春，風的部分還是相當大。北部沿海、馬祖、恆春半島、蘭嶼，風勢非常大。預計晚上之後，整體風勢逐漸減弱，不過馬祖今晚到明天清晨風力仍偏強，明天白天之後風才會逐漸小下來。

另外，波浪變化趨勢，劉宇其說，今天是以北部海面包括馬祖，以及東南部海面包括恆春半島，浪也是比較大的。這樣的狀況今晚浪有逐漸減少情形，但可以注意到各沿海浪高都是接近2公尺的狀況。一直到明天白天，浪持續減小，但南部沿海和恆春半島，因為西南風影響，還是有接近2公尺左右浪高。前往海邊活動，要注意安全。

天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號，有36度左右高溫出現。

適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區需留意強降雨導致積淹水。今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪較大，基隆北海岸、馬祖、蘭嶼及綠島沿海有3公尺左右大浪，前往海邊活動注意安全。

風力變化趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天高溫。圖／中央氣象署提供

波浪變化趨勢。圖／中央氣象署提供