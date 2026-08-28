大雷雨狂炸高雄屏東台東 陸上沿海示警區域曝 慎防雷擊、瞬間大浪

今年76歲的中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長鄭隆賓，從醫近50年，至今仍站在第一線執刀。他的行醫生涯橫跨林口長庚及中國附醫兩大醫療體系，並於1991年完成台灣首例因B肝引發肝衰竭的肝臟移植手術，至今累計肝移植案例超過1800例。然而，比起肝臟移植，他最喜歡的卻是腹部沾黏剝離術，及接手其他醫師難以完成的「困難手術」。

2026-08-28 07:00