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大雷雨狂炸高雄屏東台東 陸上沿海示警區域曝 慎防雷擊、瞬間大浪

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西南風影響，高雄市、屏東縣、台東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。聯合報系資料照
西南風影響，高雄市、屏東縣、台東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。聯合報系資料照

西南風影響，高雄市、屏東縣、台東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時43分。慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

陸上示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區，屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，台東縣達仁鄉。

沿海示警區域：高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、旗津區、小港區、林園區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉、枋山鄉。

中央氣象署已發布豪雨特報，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，南部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。

大雷雨 屏東 高雄

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