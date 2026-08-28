中南部離沙德爾颱風最遠「卻雨勢最猛烈」專家曝關鍵原因

沙德爾颱風路徑北修，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，雖然七級暴風圈並未觸及到台灣陸地，但其南側環流把西南風送進台灣後，對中南部天氣會造成什麼影響。

關鍵其實並不是「颱風中心有沒有登陸」，林得恩表示，而是沙德爾的南側環流與西南風／低壓帶形成水氣輸送通道，把南海與熱帶海域的暖濕空氣持續送進台灣中南部。

目前氣象資訊也指出，沙德爾外圍雲系加上其所引進的西南風，今天中南部降雨將比北部明顯，尤其嘉義以南及中部山區需防劇烈豪雨。依據中央氣象署最新降雨估計顯示，昨天加上今天南部山區累積降雨量在150至300毫米，而中部山區累積降雨量也會有100至200毫米。

他說，由於台灣中央山脈地形大致南北走向，當低層西南風從南海吹向台灣，會將南海暖濕空氣往台灣陸地輸送，最顯著的降雨熱區通常會落在嘉義以南。當氣流撞上中央山脈時，氣流被迫抬升，水氣飽和凝結，成雲致雨。夏季西南風可以把大量南海水氣輸送至台灣，西南氣流加上地形抬升，是台灣南部豪雨的重要機制。颱風過後引進的強西南氣流尤其容易造成劇烈降雨。

因此中南部不是單純下雨，他說，而可能形成：水氣輸送加上地形抬升，以及對流反覆發展的降雨機制。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。