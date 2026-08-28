76歲仍執刀…完成首例B肝患者移植 鄭隆賓最愛「別人開不下來的手術」

今年76歲的中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長鄭隆賓，從醫近50年，至今仍站在第一線執刀。他的行醫生涯橫跨林口長庚及中國附醫兩大醫療體系，並於1991年完成台灣首例因B肝引發肝衰竭的肝臟移植手術，至今累計肝移植案例超過1800例。然而，比起肝臟移植，他最喜歡的卻是腹部沾黏剝離術，及接手其他醫師難以完成的「困難手術」。

原想當心臟內科醫師 2年兵役讓他轉身走進外科

出生於南部家庭，在父母期待下踏入醫學院，台北醫學大學醫學系第一名畢業的他，從大學五年級開始幾乎把所有時間都花在醫院。他說，自小就渴求學問，當年沒考上台大，是他的遺憾之一。因此就讀北醫大期間，只要下午沒課就會去台大醫院旁聽。

某次聽到2名心臟科教授對心臟電生理的爭辯，深受吸引，下課後特地去買了向量心電圖專書認真研讀。當時的他下定決心，未來一定要成為心臟內科醫師。然而，畢業後的2年兵役，改變了他的思維。外科立竿見影的治療成效，加上自我進修學問的累積，或許能更有效的佳惠病人。因此，他選擇了申請外科住院醫師。

恩師一場生死手術震撼他 外科厲害不是手快而是判斷

當年他被破格錄取進入台北榮總，卻因緣際會只上班3天即改進入剛開幕半年的長庚醫院，接受嚴格的住院醫師訓練。在心臟外科訓練期間，被恩師張昭雄的一場手術震懾，那年，有1名先天性心臟病童接受手術，開刀過程中主動脈突然破裂，大量出血，站在一旁的他還來不及反應，張昭雄已要求麻醉醫師注射高劑量氯化鉀，讓心臟瞬間停止跳動，血流立即停止，再利用短短幾分鐘完成止血修補，隨後重新讓心臟恢復跳動，病人最後平安脫離險境。

鄭隆賓說，張昭雄的決策是教科書、甚至論文都沒有發表的方式，過去他對外科前輩的認知，一直停留在「技術高超」，而那次手術後，他才知道什麼是外科醫師，外科醫師厲害的不是開刀技術與速度，而是在手術台上果斷的判斷力，具備如此的判斷力，背後需要非常雄厚的學問基礎。

一句「去學器官移植」赴美取經 等6年完成台灣首例B肝換肝

完成一般外科訓練後，他原本有機會跟進恩師張昭雄投入心臟外科，但恩師一句「去學器官移植」，再次改變他的人生。他遠赴美國，師承移植大師Najarian及Sutherland團隊，從事肝臟、腎臟、胰臟及小腸的全方位器官移植及研究。第2年更轉進匹茲堡大學跟隨肝臟移植之父Thomas Starzl專研肝臟移植，接受Starzl及Shaw兩名大師的嚴格指導，協助奠定早期肝臟移植的標準術式。

返國後，台灣肝臟移植才開始萌芽且競爭激烈，他等了6年才換了第一例肝臟，1991年是恰逢政府執行2名死刑犯，才讓他有機會可以完成國內首例B肝引發肝衰竭的肝臟移植手術，自此展開他的肝臟移植之路。

護理師「無肝」20小時奇蹟續命 他完成沒人做過的救命術式

完成首例B肝肝臟移植後20天，1名27歲的護理師撞上山壁，送至醫院時，肝臟嚴重破裂，貼著肝臟後方的下腔靜脈嚴重撕裂傷，如果不馬上摘除肝臟，該名護理師可能因大量出血死亡，而當天非常剛好有人捐贈，為了幫助這名護理師完成器官移植。他立即將護理師嚴重破損的肝臟摘除，再把門靜脈接到下腔靜脈。同時創新的使用特殊導管串聯股靜脈及右心房，幫助身體恢復血液循環，護理師的「無肝期」長達20小時，「當時全世界沒人這樣做」，也因為幫忙爭取20小時，後續順利完成緊急肝臟移植。

之後也完成台灣第1例，也是唯一一例的換心又換肝的案例，振興醫院的院長魏崢於2000年的8月4日完成1名38歲女性的心臟移植後，卻在當年的10月中旬，因急性B肝發作合併肝衰竭，等了一個多月，他協助這名女性於長庚完成肝臟移植，目前已存活超過25年。

中部首例活體肝移植 鄭靠高超技術救回最驚險一台刀

2002年，他離開長庚後，沒帶任何一名器官移植團隊的同事，來到中國附醫40天內即完成首例中部的活體肝臟移植。不過，首次與不熟悉的團隊合作，讓他經歷最驚險的一課，也讓鄭隆賓至今記憶猶新。進行活體肝臟移植需同時進行捐贈者與受贈者的肝臟摘除，當時兩組醫師同步進行手術，他專心替捐贈者取肝，另一組則負責切除受贈者病肝。

手術進行到一半，替受贈者切除肝臟的醫師神色慌張跑來，只丟下一句「主任，患者沒有下腔靜脈。」他一聽愣住了。「怎麼可能沒有？」肝臟本來就緊貼著下腔靜脈，只要依照正常解剖層次分離，絕不可能找不到。他心裡瞬間閃過最壞的念頭「難道他把它弄斷了？」

趕到手術台前，眼前景象證實了他的猜測，執刀醫師誤把下腔靜脈當成一般小靜脈，以器械夾住後直接切斷，導致整條人體最大的靜脈中斷，下半身靜脈血液完全無法回流心臟。這已不是單純的大出血，而是攸關病人生死的重大災難。

他當下冷靜地找尋可以挽回患者性命的機會，但整條下腔靜脈幾乎被截斷，只剩極短的一小段可供縫合。他先將上下兩端血管夾住，只留下不到1公分的開口，硬是把供肝血管接上，希望先恢復血流，血管雖然接上，新的問題立刻出現。

由於吻合口太小，靜脈回流無法順利通過，血液不斷灌入肝臟卻流不出去，整顆新肝迅速充血腫脹，「快硬得像紅磚塊一樣」，切面也開始持續滲血。眼看病人命懸一線，鄭隆賓腦中快速思索所有可能的方法，他決定運用人工血管重新建造血流，再將把人工血管開出一個較大的開口連接肝臟。

鄭隆賓說，當下的決策根本不知道會不會成功，因為這也是論文沒見過，臨床從沒看過的做法，但完成縫合後，把止血夾一放開，肝臟消腫、血流恢復正常，他知道「成功了」，也順利完成最驚險的活體肝臟移植。

他說，外科醫師真正的價值，不是一路把手術做完，而是在危機發生時，能否立即辨識問題、果斷接手、把病人救回來。技術可以反覆練習，但解剖觀念、臨場判斷與危機處理能力，才是決定1名外科醫師高度的關鍵。而這名中部首例活體肝臟移植的患者，術後狀況良好，最後健康存活逾22年。

專收最困難病人 神刀手思考「如何讓病人不用換肝」

他從長庚來到中國附醫僅花40天，建置完成肝臟移植的流程，他從2002年至今，與團隊打下無數的戰役，來到中國附醫完成移植的患者，平均住院天數約14天，最快8天就出院，65歲以下的移植患者3年存活率達77.9%、5年存活率為72.7%；65歲以上患者，3年存活率為75.7%、5年存活率為69.5%，2組年齡存活率相差不遠。因此，他認為不能因為病人年紀太大就喪失作肝臟移植，持續存活為社會貢獻的機會。

鄭隆賓說，外科界常會比較手術量，但他認為比數量沒有意義，真正值得比較的是，敢不敢挑戰最困難的病人。他從長庚醫院離開後到中國附醫服務，中國附醫器官移植中心都是收全國最困難的病人，別人不敢收的、已經肝昏迷的、肝衰竭的，甚至生命只剩最後幾天的患者，他都願意嘗試，也因此創造許多傲人的成績。

他曾協助1名嚴重肝昏迷的患者蔡先生，送來中國附醫之前，沒有醫療團隊願意接，因為唯一能捐給他肝臟的是身材瘦小的太太，而患者高達180公分、體重90公斤，早已超過一般認定標準，而中國附醫的團隊沒有放棄任何可能的機會，2014年7月4日團隊完成捐贈者與受贈者的所有檢查，並於患者昏迷48小時內完成移植，成功救回這名患者。

除了挑戰嚴重肝昏迷病人，他更挑戰重度肝癌的極限，許多被放棄的肝癌患者，因而重生延長寶貴的生命。在台灣肝臟捐贈者一向短缺，鄭隆賓除例行一肝二用，發揮捐肝的最大效益外，他認為台灣是B肝流行國度，健康的B肝帶原者絕對是可靠的來源。多年下來他已經為30對B肝帶原者完成活肝移植，追蹤平均逾12年（3.5至17年），證實捐贈者的安全，這是全球的重要突破。

不過，近年來AI與機器人手術快速發展，不少人認為外科醫師終將被取代，但鄭隆賓有不同看法。他說，新科技勢不可擋，他現在也每天與AI對話，也要求學生有問題先問AI，再回答思考答案。AI能提供知識能幫助增加學習效率，但在手術台上，機器人不需負責任也沒有溫度，更不可能在病患大出血時，3分鐘內就能改變手術策略，真正的外科醫師未來一定還是會存在，且需要處理更困難的案例。

走過數十年的手術人生，鄭隆賓現在已不再思考如何做更多的肝臟移植，而是讓患者不需要走到移植這步；現在他也開始關注脂肪肝、酒精性肝病等預防醫學，希望從疾病源頭減少換肝需求。更投入免疫耐受研究，希望未來患者不用終身服用抗排斥藥。

中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓，至今仍在第一線替患者開刀，他曾在1991年七月完成台灣首例B肝硬化的肝臟移植手術、2000年完成台灣至今唯一一例的換心後換肝手術。圖／鄭隆賓提供