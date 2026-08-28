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西南風影響 高雄、屏東、台東大雷雨開轟 降雨熱區曝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西南風影響，中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
西南風影響，中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

西南風影響，中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台東大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時12分。有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

陸上示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區、梓官區，屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉，台東縣達仁鄉。

沿海示警區域：高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、旗津區、小港區、林園區、梓官區，屏東縣東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉、枋山鄉。

屏東 台東 大雷雨

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