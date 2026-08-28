沙德爾清晨減弱為輕颱⋯最快下午解除海警 氣象署持續發布大雨特報

第18號颱風沙德爾今天清晨5時已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，目前中心在馬祖東北方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入馬祖近海，對台灣北部海面（馬祖近海）構成威脅；中央氣象署持續發布沙德爾颱風的海上颱風警報，預計沙德爾颱風未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，預計最快下午解除海警。

輕颱沙德爾今天清晨5時的中心位置在馬祖的東北方約290公里之處，以每小時23公里速度，向西進行。台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

西南風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今天新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、連江縣及蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪較大，基隆北海岸、馬祖、蘭嶼及綠島沿海有3公尺左右大浪，前往海邊活動注意安全。適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區需留意強降雨導致積淹水。

天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，今天白天台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號。