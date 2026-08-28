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北部晴熱南台灣大雨開轟 吳德榮：下周季風槽活躍 恐多個熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受南方水氣影響，南北兩樣情。西南部有局部降雨，午後對流發展，降雨範圍擴大。北、東晴熱，紫外線很強，偶有零星飄雨的機率。聯合報系資料照
今天受南方水氣影響，南北兩樣情。西南部有局部降雨，午後對流發展，降雨範圍擴大。北、東晴熱，紫外線很強，偶有零星飄雨的機率。聯合報系資料照

第18號颱風沙德爾目前中心在馬祖東北方海面，向西移動，中央氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署說，其暴風圈已進入台灣北部海面，對馬祖近海構成威脅。預計此颱風未來強度有持續減弱且暴風半徑有縮小的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，沙德爾颱風今天近中午颱風中心登陸浙江，將逐漸減弱為熱帶低壓。輕颱艾陶在威克島北方向北北西而行，另有1個熱帶低壓在其西南方尾隨其後，離台灣都超級遠。

中央氣象署發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

今天受南方水氣影響，南北兩樣情。吳德榮表示，西南部有局部降雨，午後對流發展，降雨範圍擴大。北、東晴熱，紫外線很強，偶有零星飄雨的機率。北部24至37度、中部24至35度、南部25至34度、東部22至37度。

他說，明天至下周一西南部有局部降雨，大氣不穩定，午後山區有強對流發展，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，擴展至部分平地。下周一北部、東北部亦轉為有局部陣雨的天氣。

近期是否還有颱風生成？吳德榮表示，最新模式模擬，下周季風槽活躍，台灣東方海面及南海皆有熱帶擾動發展的跡象，行徑彼此干擾。各國無論物理或AI模式的模擬，皆有很大差異，顯示有很大的不確定性。台灣處在季風槽（monsoon trough）轉為季風環流（monsoon gyre）型態的環境，大氣不穩定，容易有對流發展。但對逐日天氣下定論還太早，得視在其中發展的多個熱帶系統而定，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，沙德爾颱風偏西進行，今天近午颱風中心登陸浙江。艾陶颱風在威克島北方向北北西而行，另1熱帶低壓在其西南方尾隨其後。歐洲AI模式下周一模擬圖（右圖）顯示，季風槽活躍，台灣東方海面及南海皆有熱帶擾動發展的跡象，行徑彼此干擾。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，沙德爾颱風偏西進行，今天近午颱風中心登陸浙江。艾陶颱風在威克島北方向北北西而行，另1熱帶低壓在其西南方尾隨其後。歐洲AI模式下周一模擬圖（右圖）顯示，季風槽活躍，台灣東方海面及南海皆有熱帶擾動發展的跡象，行徑彼此干擾。圖／取自「洩天機教室」專欄

沙德爾颱風偏西進行，今天近午颱風中心登陸浙江。艾陶颱風在威克島北方向北北西而行，另1熱帶低壓在其西南方尾隨其後。圖／取自中央氣象署網站
沙德爾颱風偏西進行，今天近午颱風中心登陸浙江。艾陶颱風在威克島北方向北北西而行，另1熱帶低壓在其西南方尾隨其後。圖／取自中央氣象署網站

沙德爾颱風偏西進行，今天近午颱風中心登陸浙江。圖／取自中央氣象署網站
沙德爾颱風偏西進行，今天近午颱風中心登陸浙江。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 南台灣 台灣大

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