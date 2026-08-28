沙德爾強度減弱 估8/28下半天解除颱風警報

中央氣象署表示，颱風沙德爾強度稍微減弱，預估今天上午到中午就會登陸到中國陸地，屆時強度減弱就會更加明顯，預計今天下半天就會解除颱風警報。

根據中央氣象署觀測，颱風沙德爾昨天晚間11時的中心位置在北緯28.0度，東經123.0度，即在馬祖的東北方約370公里之處，以每小時20轉27公里速度，向西進行。

氣象署指出，根據最新資料顯示，沙德爾過去數小時強度略為減弱，目前中心在馬祖東北方海面，向西移動，暴風圈已進入台灣北部海面，對台灣北部海面（馬祖近海）構成威脅；預計此颱風未來強度有持續減弱趨勢。

氣象署預報員林伯東表示，預估沙德爾今天清晨暴風圈就會涵蓋馬祖近海，今天上午到中午就會登陸到中國陸地。

林伯東指出，沙德爾受風切影響，出現高低層分離，高層中心偏南邊，低層中心偏北邊，預計進到陸地後，結構受到破壞，強度減弱會更明顯，預期會減弱至輕度颱風甚至熱帶性低氣壓，預計今天下半天解除颱風警報。

降雨部分，林伯東說道，中南部區域今天上午降雨範圍擴大，有局部大雨或短延時豪雨，因此針對嘉義山區與台南以南地區持續發布大雨特報。

林伯東還說，今天北部海面、東北部海面仍有2至4公尺浪高，北部沿海也要留意強風。

林伯東提及，受到西南風沉降影響，晚間台北高溫可達攝氏30度以上，今天北部、宜蘭、花蓮與台東也有可能出現36度高溫機率。