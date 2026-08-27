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「沙德爾」減速直衝浙江 北部夜間高溫34度 明防中南部豪雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中南部地區28日上半天將是受颱風影響最顯著的時刻。圖／氣象署提供
中南部地區28日上半天將是受颱風影響最顯著的時刻。圖／氣象署提供

中颱沙德爾27日晚間已經來到馬祖東北方300多公里海面，氣象署持續針對北部海面發布海上颱風警報。預估明（28）日清晨，暴風圈將掃過馬祖近海，上半天颱風就會登陸中國浙江一帶，隨後沙德爾將迅速減弱，最快將於下半天解除海警。

中央氣象署預報中心科長林伯東表示，沙德爾比起上一報，速度放慢但仍持續朝中國方向前進。過去一段時間，沙德爾雖仍維持旋轉結構，但中心颱風眼已相當不明顯，且結構受風切影響，呈現高低層分離狀況，強度有持續減弱趨勢。

林伯東指出，沙德爾過境時，將加乘環境西南風，明天清晨開始會有對流從海上移入中南部陸地，上午將是颱風最靠近台灣、也就是降雨最明顯的時候，雨區將更擴大涵括內陸區域，可能有局部大雨甚至短延時豪雨機率。

林伯東說，海面上風浪今天已翻湧起1到2公尺，彭佳嶼及馬祖海面更出現接近3米浪高，且北海岸、東半部地區持續有長浪現象。明天受颱風環流影響及西南風環境夾擊，北部沿海都會有更有感強風，馬祖地區、恆春半島及蘭嶼平均風勢達6級、陣風8級。

不過與此同時，由於颱風中心距離北部比較遙遠，及主要以西南風環境影響為主，沈降現象也為大台北地區晚間帶來較高溫度。氣象署觀測，直到深夜台北市仍出現30度以上高溫，鼻頭角甚至達33至34度，且沈降將持續到明天。提醒台北地區、宜花東等零星局部地區及金門的民眾，明天白天高溫恐達36度左右，要特別留意。

沙德爾 浙江 高溫

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