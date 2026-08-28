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健康幣超商兌換 1幣抵1元

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

衛福部公布「健康幣」政策今年十月正式上線，十八歲以上民眾只要完成指定健康行為即可累積健康幣，包括乳癌及肺癌等篩檢最高一○○○幣，新冠疫苗九○○幣等；累積滿一○○○幣即可兌換健康商品或服務。衛福部長石崇良表示，健康幣採多元兌換模式，目前與超商、賣場洽談以「一幣抵一元」，並配合今年流感疫苗開打，從十月一日開始累積「沒有回溯機制」，以確保資料正確性。

國健署長沈靜芬說，健康幣鼓勵民眾主動接受健康檢查、癌症篩檢、預防保健及健康管理，將分階段進行。第一階段採「有做就有幣」，包括首次登入健康幣專區二○○幣、完成生活型態評估量表一○○幣、成人預防保健及Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢各八○○幣。癌症篩檢方面，乳癌、口腔癌及肺癌各一○○○幣，大腸癌及子宮頸癌各九○○幣，接受鏡檢一三五○幣。

疫苗部分，流感疫苗四五○幣、肺炎鏈球菌疫苗六○○幣、新冠疫苗九○○幣。沈靜芬呼籲，六十五歲以上長者應配合最新疫情與政策建議接種，不僅累積點數換好康，也能有效降低感染後的重症、住院與死亡率。

沈靜芬以四十二歲上班族女性為例，首次登入健康存摺健康幣專區可獲二○○幣，完成生活型態評估一○○幣、成人健檢八○○幣、乳癌篩檢一○○○幣、子宮頸癌篩檢九○○幣，以及Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢八○○幣，一口氣就能累積三八○○幣。若以六十五歲以上女性為例，各類癌篩及疫苗接種，預估最多可累積一萬三一五○點。

健康幣怎麼使用？沈靜芬說，健康幣最低兌換門檻為一○○○幣，效期為兩年。民眾可透過「健保快易通」Ａｐｐ內的健康存摺進入健康幣專區，查詢累積情形，再跳轉至Health GO平台兌換。

政府初期規畫與全國性超商、量販及壽險業者合作，未來再擴及醫療院所、藥局、運動場域等，增加健康商品、醫療及運動服務等兌換選擇。

「健康幣值多少錢？」石崇良說，健康幣採多元兌換模式，目前與超商、賣場洽談設計確定為「一幣抵一元」。至於與壽險業者相關合作，幣值可能有不同換算比例，而詳細的合作業者、商品及服務內容，將陸續公布於平台供民眾查詢。

健康幣 超商 篩檢 健康檢查 國健署

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