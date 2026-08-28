急診分流 專家：院所應整合 患者依病情分級

台大醫院急診患者久候病床病逝，引發社會高度關注。台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣面臨戰後嬰兒潮退休進入超高齡結構性問題，導致急診壅塞涉及經濟誘因、分流制度及院際整合三層面；台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，唯有從源頭預防，建立跨屬性的整合連續照顧，避免民眾最終高度依賴急重症醫療作為最後出口。

陳秀熙說，急診壅塞問題核心之一，就是護理人員不足無法開床，病人無法往上轉床，只能留在急診等待，政府目前透過健保經濟誘因強化急診及住院護理量能，近期又公布明年額外投入六○○億元公務預算至健保，盼同步提升急診、住院護理量能，但相關政策從推動到成效顯現，預估仍需一至二年發酵。

此外，陳秀熙指出，急診檢傷後，輕症患者應適度分流，現行推動門診靜脈抗生素治療等措施，就是希望減少不必要留在急診處理的患者分流出去。

台灣嬰兒潮世代人口，約一二○○萬人口陸續進入高齡階段，陸續進入高齡階段，未來醫療需求勢必增加。陳秀熙說，不能一直要求醫院「生出病床」，而是應讓不同層級醫療院所形成聯盟，依患者病情及需求分級處理，甚至研議急診候床超過一定時間即啟動轉診。

林雅惠說，超高齡社會同時面臨多重慢病、衰弱及醫護人力短缺，不能只靠補人力，現在雖有在宅醫療，但仍不足，應打破片段式照顧，建立跨科別、跨院所及跨屬性整合照護，同時導入社會處方策略，並串聯醫療、長照、社區及居家服務，避免高齡患者因銜接失靈反覆急診、住院。