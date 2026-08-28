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急診壅塞 卓揆批台大「挑菜」不尊重病患

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩廖靜清／台北報導
不具名急診醫師說，大部分病人無法住院，不是沒有空床，而是涉及醫院內部行政管理。據了解，行政院目前已指示衛福部要求地方衛生局加強區域聯防。圖／讀者提供
不具名急診醫師說，大部分病人無法住院，不是沒有空床，而是涉及醫院內部行政管理。據了解，行政院目前已指示衛福部要求地方衛生局加強區域聯防。圖／讀者提供

一位八旬婦人日前在台大醫院急診室待床十二天，最後不幸過世，院內人士爆料，急診曾有留置卅五天的患者，甚至有「挑菜文化」，傾向收治病情單純較好照顧的患者。行政院長卓榮泰昨批評，台大挑菜文化不尊重病患，據了解，他已指示衛福部要求地方衛生局加強區域聯防。不具名急診醫師說，大部份病人無法住院，不是沒空床，而是涉及醫院內部行政管理。

此名醫師表示，台大總院超過二千張病床，急診病人能否順利住院，取決於收治流程是否順暢。如負責收治病人的總醫師應知道，為何急診患者已等候數天仍未收治入院，而院方主管有無持續掌握急診病人候床情況，也會直接影響病床調度。

對於醫界流傳「挑菜文化」，此醫師指出，台大內部對急診收治文化有另一種「賣菜」說法，形容急診醫師將許多待床患者病情向各科總醫師報告後，讓總醫師挑選患者收治，凸顯急診醫師在部分醫院病床分配上較為弱勢。他認為，病床調度應從「院方行政端」著手，檢視各科收治責任及主管監督機制，避免急診病人長時間待床住院。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，衛福部曾承認各醫院急診壅塞原因不同，患者不願轉院並非唯一因素，院方除加強醫病溝通外，若碰上傳染病流行高峰，可比照春節增加傳染病特別門診，分散急診人潮。若此次台大事件真的是「挑菜文化」所致，應透過根本原因分析（ＲＣＡ）釐清問題，並檢視醫院內部調控機制，包括門診與住院比例及病床運用方式，釐清哪個環節出了問題。

「急診等床並非單純排隊、叫號碼牌。」台北長庚醫院院長黃集仁說，長庚急診病人經評估需要住院，將依病情急迫及嚴重程度，透過電腦系統輔助配床，並結合跨科調床、區域轉診、門診靜脈抗生素治療（ＯＰＡＴ）及下轉合作醫院等多重機制，希望讓真正急重症病人優先獲床位，避免單純依「先來後到」決定住院順序。

新光醫院副院長洪子仁說，新光優先收治住院為加護病房轉出病人，第二為急診病人，且要求每日經急診收治住院病人不得低於六成，第三才是門診開立住院單後，在家等待住院的病患；另因應今年初急診壅塞，又新增急診病人待床逾四十八小時即啟動評估，了解無法住院原因予以協助。

至於，卓榮泰指示衛福部督導落實區域聯防。洪子仁說，區域聯防從未停止但須有配套，建議政府比照台北市提供轉院救護車費用及住院自費差額補貼，並針對成功勸說病人轉出及下轉的社工給予獎勵，藉此提高病人轉院意願。

卓揆 急診 台大 醫院

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