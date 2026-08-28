華信花蓮航線 停飛改為減班

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空日前也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，三條飛花蓮的國內航線全提出停飛申請。民航局同意華信航空在訂位狀況不佳情況下可適度減少班次。

民航局指出，華信航空後續表示將採循序漸進方式處理，民航局同意華信航空在訂位狀況不佳情況下可適度減少班次，並將運能飛航其他需求較高之國內航線。民航局將持續觀察後續營運情形再適時評估。另外，立榮航空申請停止營運台北─花蓮航線部分，尚在評估審查中。

華信航空董事長陳大鈞表示，送出高雄至花蓮、台中至花蓮航線停飛申請後，民航局要求提供補充資料，了解民航局需考量全國民眾的交通權益，但業者確實也撐得很辛苦，因此提送的補充資料將申請停飛改為減班。

陳大鈞指出，目前規畫高雄至花蓮航線從每周七班減為五班，若載客率低於兩成，可視狀況再減兩班；台中至花蓮航線則維持每周三班，並視狀況減少一班，總計兩航線最多可從原先每周十班減為每周五班，預估新班表最快十月上路。

立榮航空則表示，申請停飛台北至花蓮航線，目前未獲民航局通知。