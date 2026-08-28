沙德爾今最近 中南部防雨勢

沙德爾颱風暴風圈今天清晨接觸馬祖近海，上午登陸中國。氣象署表示，颱風對台灣的影響以加乘西南風為主，中南部地區位於迎風面將再度面臨雨彈，尤其嘉義以南需留意短延時豪雨。

中央氣象署預報中心科長劉宇其指出，由於沙德爾颱風路徑偏北，外圍環流對北部地區帶來的衝擊減小很多，但環流加乘西南風水氣，因此反而是離近颱風中心較遠的中南部地區，需留意明顯雨勢。

劉宇其表示，今天上午是颱風距離本島最接近的時刻，中部山區有局部大雨、嘉義以南不排除短延時豪雨機率。而馬祖地區則因地理位置，颱風在登陸過程中，隨著暴風圈逐漸靠近，馬祖風雨都將漸增，有局部大雨機會。

預報中心科長林柏東補充，今天清晨對流從海上移入，中南部沿海到內陸都有局部大雨，上午受西南風及局部環流影響，強降雨區將更進一步往山區靠近，午後熱對流作用，中南部山區有短延時強降雨。適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區，要留意強降雨導致的積淹水及嚴防海水倒灌。

劉宇其指出，昨天台灣各地沿海大多已測出一點五米浪高，花蓮浮標甚至達兩米以上；東北部及東部沿海也已經出現長浪。隨著颱風持續向西行，今天沿海風浪還會再增加強，恆春半島、馬祖及基隆北海岸要留意長浪伴隨三米以上浪高。北部沿海空曠地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及馬祖會出現八至九級陣風。