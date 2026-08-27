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華航首度參展亞太永續博覽會 攜手各界夥伴淨零啟航

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
總統賴清德（右四）蒞臨亞太永續博覽會華航展區，華航董事長高星潢（左四）、總經理陳漢銘（左三）、資深副總經理彭寶珠（左二）、台灣永續能源基金會董事長簡又新（右三）及國安會秘書長吳釗燮（右二）合影留念。圖／華航提供
總統賴清德（右四）蒞臨亞太永續博覽會華航展區，華航董事長高星潢（左四）、總經理陳漢銘（左三）、資深副總經理彭寶珠（左二）、台灣永續能源基金會董事長簡又新（右三）及國安會秘書長吳釗燮（右二）合影留念。圖／華航提供

華航空首度參展2026亞太永續博覽會，以「永續華航 淨零啟航」為主題，分享攜手各界夥伴推動永續共好的實踐成果；另外，華航也首次獲頒「台灣永續行動獎」，一舉摘下環境面及社會面雙項殊榮。

亞太永續博覽會今日開幕首日，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘親臨展區，見證華航推動永續發展邁向全新里程碑。走進華航攤位，跑道及行李轉盤串起永續旅程，透過互動展示，帶領民眾貼近認識航空永續轉型，從永續航空燃油、空地面減碳措施、機上資源循環利用、環境生態保育等行動，看見華航力行減碳的各項努力。

華航凝聚供應商、企業客戶、政府機關、研究單位及地方保育團體等各界夥伴力量，以實際行動擴大落實 ESG 願景，邀請旅客一同淨零啟航，共同打造航空永續生態圈。

為期3天的展期，華航攤位精心規劃五場永續主題講座，特別邀請到農業部林業署長林華慶分享「守護飛行之外的風景」、工研院鄭承熙博士解密「喝完的飲料瓶如何成為未來飛機的燃料」，以及職人暢聊「飛向 2050 華航的永續藍圖與淨零旅程」、「華航機師揭開綠色飛行的秘密」、「打造綠色航空園區」等精彩內容。

企業學生對談會則邀請台灣中油及鴻海擔任代表，透過對談交流及知識共享，傳承永續共好理念。

大會同時頒發台灣永續行動獎，華航一舉摘下雙項殊榮，分別以「永續飛行 淨零轉型」榮獲環境面金獎、「偏鄉築夢體育飛揚」社會面銅獎，肯定華航在環境永續及回饋社會領域的成果，也展現企業重視在地關懷，促進共融發展的承諾。

華航深耕永續成果備受肯定，近年榮獲國內外重要肯定，包含9度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，全球唯一榮膺 Top 1% 的航空公司；11度入選「富時永續指數系列成分股」。

2度榮獲「台灣企業永續獎TCSA」永續綜合績效類「台灣十大永續典範企業獎」、永續報告類4年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」、連續2屆榮獲「ESG 交通運輸永續獎」金獎，並獲頒民航局「永續發展獎」、桃園市淨零永續民間企業及團體綠色採購績優單位等殊榮，展現企業理念結合永續策略的卓越成果。中華航空首度參展2026亞太永續博覽會，以「永續華航 淨零啟航」為主題，分享攜手各界夥伴推動永續共好的實踐成果；另外，華航也首次獲頒「台灣永續行動獎」，一舉摘下環境面及社會面雙項殊榮。

亞太永續博覽會今日開幕首日，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘親臨展區，見證華航推動永續發展邁向全新里程碑。走進華航攤位，跑道及行李轉盤串起永續旅程，透過互動展示，帶領民眾貼近認識航空永續轉型，從永續航空燃油、空地面減碳措施、機上資源循環利用、環境生態保育等行動，看見華航力行減碳的各項努力。

華航凝聚供應商、企業客戶、政府機關、研究單位及地方保育團體等各界夥伴力量，以實際行動擴大落實 ESG 願景，邀請旅客一同淨零啟航，共同打造航空永續生態圈。

為期3天的展期，華航攤位精心規劃五場永續主題講座，特別邀請到農業部林業署長林華慶分享「守護飛行之外的風景」、工研院鄭承熙博士解密「喝完的飲料瓶如何成為未來飛機的燃料」，以及職人暢聊「飛向 2050 華航的永續藍圖與淨零旅程」、「華航機師揭開綠色飛行的秘密」、「打造綠色航空園區」等精彩內容。

企業學生對談會則邀請台灣中油及鴻海擔任代表，透過對談交流及知識共享，傳承永續共好理念。

大會同時頒發台灣永續行動獎，華航一舉摘下雙項殊榮，分別以「永續飛行 淨零轉型」榮獲環境面金獎、「偏鄉築夢體育飛揚」社會面銅獎，肯定華航在環境永續及回饋社會領域的成果，也展現企業重視在地關懷，促進共融發展的承諾。

華航深耕永續成果備受肯定，近年榮獲國內外重要肯定，包含9度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，全球唯一榮膺 Top 1% 的航空公司；11度入選「富時永續指數系列成分股」。

2度榮獲「台灣企業永續獎TCSA」永續綜合績效類「台灣十大永續典範企業獎」、永續報告類4年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」、連續2屆榮獲「ESG 交通運輸永續獎」金獎，並獲頒民航局「永續發展獎」、桃園市淨零永續民間企業及團體綠色採購績優單位等殊榮，展現企業理念結合永續策略的卓越成果。

華航榮獲「永續飛行 淨零轉型」環境面金獎及「偏鄉築夢 體育飛揚」社會面銅獎，由總經理陳漢銘（右）代表領獎。圖／華航提供
華航榮獲「永續飛行 淨零轉型」環境面金獎及「偏鄉築夢 體育飛揚」社會面銅獎，由總經理陳漢銘（右）代表領獎。圖／華航提供

華航首度參展亞太永續博覽會，董事長高星潢（中）、總經理陳漢銘（左三）、資深副總經理彭寶珠（左二）、企業發展室處長蔡志宏（右三）及永續長鄭智仁（右二）出席展區開幕儀式。圖／華航提供
華航首度參展亞太永續博覽會，董事長高星潢（中）、總經理陳漢銘（左三）、資深副總經理彭寶珠（左二）、企業發展室處長蔡志宏（右三）及永續長鄭智仁（右二）出席展區開幕儀式。圖／華航提供

華航 亞太 淨零

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