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憂甲醛白菜進口 農業部：需更多進口蔬菜樣本才能鑑定

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
工人用白菜根部蘸取盆中的「不明液體」（畫圈箭頭處），食藥署強調，台灣禁止輸入、今年查無紀錄。圖／取材自微博
工人用白菜根部蘸取盆中的「不明液體」（畫圈箭頭處），食藥署強調，台灣禁止輸入、今年查無紀錄。圖／取材自微博

中國大陸河北省張家口市康保縣近日被揭露，部分白菜收購商為延長蔬菜運輸保鮮時間，裝車前將大白菜蘸取甲醛溶液，再運往外地販售。針對近期外界關注國外進口白菜類，農業部表示，白菜類，尚需蒐集更多進口來源國的蔬菜樣本，才能建立國際資料庫及發展鑑定技術。

農業部表示，關於進口農產品的邊境查驗，除了由財政部關務署進行原產地認定、衛福部食藥署檢驗進口食品安全與農藥殘留，以及農業部防檢署負責動植物檢疫外，農業部也協助進行產地鑑別，以利相關單位參考。

農業部指出，農業部農業試驗所已建立香菇、茶葉等多項農產品鑑定技術，至於白菜類，尚需蒐集更多進口來源國的蔬菜樣本，以建立國際資料庫及發展鑑定技術。

農業部表示，除持續加強鑑定技術研發外，也積極推廣地產地消，以及推動產銷履歷與有機驗證，呼籲民眾多加選購國產當季蔬菜。

蔬菜 農業部 甲醛

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