台南鐵路地下化10月中旬通車 全台首個新舊並存車站

台南地下化車站原定今年底啟用，目前各項整備工作陸續完工，預計可提前至10月中旬通車，交通部鐵道局長楊正君表示，台鐵台南站為古蹟車站，每日人流約5萬人排定第5名，地下化工程完工後，不僅可改善都市交通、消除鐵路對市區的切割，同時成為首個新舊站並存的車站。

交通部今視察台南鐵路地下化工程進度，楊正君說，計畫進度已達85.65％，第一階段下地切換通車預定進度為85.75%，兩者僅差0.1個百分點，已進入通車前最後階段。

目前各項通車前的整備工作已陸續完成，包含7月通過無障礙設施審查、8月通過消防檢查並取得特種建築物竣工備查，目前也完成全線整合測試及試運轉作業，預計9月交通部將辦理通車前履勘作業，10月中旬正式通車。

楊正君表示，台鐵全線共有242座車站，台南車站人流排名第5名，每日人流約5萬人，而前5名人流車站依序為台北站、桃園站、中壢站、板橋站、台南站。台南地下化車站完工後，可改善都市交通、消除鐵路對市區的切割。

另外，楊正君還指出，不同於其他古蹟車站更新時將原車站獨立保留於原地，並在其周邊興建新車站，新車站將與古蹟車站融合，成為首個新舊車站並存的車站。

鐵道局南部工程分局補充，台南鐵路地下化計畫全長8.23 公里，除將台南車站改建為地下站外，也新增林森、南台南等2處地下通勤車站。全案完成後，預計可消除鐵路沿線平交道9處、地下道8處、陸橋4處及鐵路橋涵2處，共23處鐵路與道路交會設施，降低鐵路對都市交通及空間阻隔。

為維持台鐵營運，工程分為兩階段辦理，第一階段通車後將拆除既有地面軌道設施，接續進行第二階段及地面景觀工程，預計2029年啟用林森站、2030年啟用南台南站。

台南鐵路地下化讓舊有前、後站地貌走入歷史。記者胡瑞玲／攝影

台南鐵路地下化讓舊有前、後站地貌走入歷史。記者胡瑞玲／攝影

新台南車站將與舊有的古蹟車站融合，成為首個新舊車站並存的車站，未來旅客仍能從舊車站進出。記者胡瑞玲／攝影

新台南車站將與舊有的古蹟車站融合，成為首個新舊車站並存的車站，未來旅客仍能從舊車站進出。記者胡瑞玲／攝影

交通部今視察台南鐵路地下化工程進度。記者胡瑞玲／攝影

交通部今視察台南鐵路地下化工程進度。記者胡瑞玲／攝影

交通部今視察台南鐵路地下化工程進度。記者胡瑞玲／攝影

交通部今視察台南鐵路地下化工程進度。記者胡瑞玲／攝影

台南鐵路地下化讓舊有前、後站地貌走入歷史。記者胡瑞玲／攝影