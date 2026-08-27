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健康幣10月正式上路！超商換物擬1點換1元 前9月完成者不回溯

中央社／ 台北27日電
衛福部宣布健康幣10月上路，癌篩、打疫苗賺點數，最高可賺1萬3150點。聯合報系資料照
衛福部宣布健康幣10月上路，癌篩、打疫苗賺點數，最高可賺1萬3150點。聯合報系資料照

衛福部宣布健康幣10月上路，癌篩、打疫苗賺點數，最高可賺1萬3150點，部長石崇良今晚透露，超商兌換商品採1點等值新台幣1元；今年1至9月已完成癌篩、打疫苗者，無法獲得健康幣。

健康幣是比照新加坡經驗，將健康行為轉譯為健康幣，第1階段採取「有做就有幣」，參與對象為年齡滿18歲以上，可獲得健康幣的項目有公費成人健檢、公費癌症篩檢、公費與自費疫苗接種，含流感疫苗、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、肺鏈疫苗，點數介於800至1350點。

根據國健署推估，健康幣上路2年內，每人最多可累積的健康幣，依據不同年齡層與健康風險，點數約為3700點至1萬3150點，衛福部長石崇良今天晚間出席健康台灣推動委員會第8次委員會議會後記者會，媒體關心健康幣點數是否採「一點一元」，他說，仍須視不同兌換商品及服務而定。

石崇良透露，目前與賣場、超商初步洽談模式，以1點折抵1元為原則，壽險公司可能依自身制度建立不同點數換算方式；健康幣配合今年流感疫苗開打時間開始累積，不會回溯計算過去的健康行為，今年1至9月已完成癌篩、打疫苗者，無法獲得健康幣，以確保資料正確性及制度公平。

石崇良表示，健康幣的預算主要來自建置系統及點數換算機制，建構平台預算115年至116年為5076萬至5700萬元；兌換服務則採民間參與模式。未來民眾可在超商、賣場等通路，以健康幣兌換折扣或健康相關商品；藥局及醫療院所則可提供部分醫療費用折抵，如成人健檢、自費疫苗等。

石崇良說，實際參與的超商、其他通路名單，以及相關可兌換的服務，近期將陸續對外公布，未來可兌換商品一定會逐步擴大。至於運動場館如何納入健康幣兌換機制，目前仍在研議，尚未確定具體運作方式。

針對數位落差問題，石崇良表示，相當重視民眾使用上的便利性，並希望民眾能更善用健保健康存摺，逐步整合及掌握自身健康資料，未來將透過衛生所、社區長照據點及社區藥局提供手把手教學，也會製作可下載的操作教學影片，進一步擴大宣傳。

石崇良說，至於參與合作的壽險公司，可由業務員協助客戶熟悉健康幣的使用方式。此外，衛福部也研議另一種使用方式，即民眾未來可能直接以健保卡在醫療院所兌換健康幣相關服務，目前仍在做最後確認。

健康幣 疫苗 超商

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