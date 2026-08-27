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中南部、山區防大雨！沙德爾颱風有減弱趨勢 估28日上午登陸浙江

中央社／ 台北27日電
明天清晨上午是沙德爾帶來西南風最明顯的時候，沿海降雨會開始加劇，預計明天清晨至上午，中南部有局部大雨甚至短延時強降雨。聯合報系資料照
明天清晨上午是沙德爾帶來西南風最明顯的時候，沿海降雨會開始加劇，預計明天清晨至上午，中南部有局部大雨甚至短延時強降雨。聯合報系資料照

氣象署表示，颱風沙德爾的強度有減弱趨勢，過去速度加快，未來將以每小時18至25公里的速度往中國前進，預計明天上午中心就可能登陸中國浙江。

根據中央氣象署觀測，颱風沙德爾今天晚間8時的中心位置在北緯28.2度，東經123.4度，即在馬祖的東北方約410公里處，以每小時20轉23公里速度，向西進行。

氣象署指出，沙德爾目前中心在馬祖東北方海面，向西移動，其暴風圈逐漸進入台灣北部海面，對台灣北部海面（馬祖近海）構成威脅，此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小趨勢。

氣象署預報員林伯東表示，沙德爾過去速度加快，預估未來將以每小時18至25公里的速度往中國前進，明天清晨暴風圈會接近馬祖近海，明天中午中心就可能登陸中國浙江。

林伯東說，沙德爾的中心已經沒有辦法呈現颱風眼，預估在接近中國陸地的過程，強度有減弱趨勢，登陸之後強度會減弱更快，明天下午進到中國陸地後，對台灣的威脅就會減小。

林伯東指出，今天晚間到明天，中南部斷斷續續還是有下雨，明天清晨上午是沙德爾帶來西南風最明顯的時候，沿海降雨會開始加劇，雲系進入山區後，山區降雨也會明顯，預計明天清晨至上午，中南部有局部大雨甚至短延時強降雨。

林伯東表示，明天下午後，颱風進到陸地，風向轉為南南西風，降雨狀況就會緩和。

另外，林伯東說，未來台灣仍在低壓帶內，多多少少還有些低壓系統在消消漲漲，未來一周可能還有新的低壓系統生成，後期可能會比較靠近，要特別留意。

颱風沙德爾預計明天上午中心就可能登陸中國浙江。圖／中央氣象署
颱風沙德爾預計明天上午中心就可能登陸中國浙江。圖／中央氣象署

沙德爾 颱風 氣象署

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