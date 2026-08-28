外科神刀手／鄭隆賓為換心病人再換肝 患者存活逾25年

今年76歲的中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長鄭隆賓，從醫近50年，至今仍站在第一線執刀。他的行醫生涯橫跨林口長庚及中國附醫兩大醫療體系，並於1991年完成台灣首例因B肝引發肝衰竭的肝臟移植手術，至今累計肝移植案例超過1800例。然而，比起肝臟移植，他最喜歡的卻是腹部沾黏剝離術，以及接手其他醫師難以完成的「困難手術」。

北醫第一名畢業的他，學生時代最想成為心臟內科醫師。為了學習，只要下午沒有課便跑到台大醫學院旁聽，甚至因一次聽見兩位心臟科教授討論心臟電生理而深受吸引，特地買來向量心電圖專書自修。但在兩年兵役期間，他思考認為外科若能結合深厚的醫學知識與判斷力，更能直接改變病人的命運，因此毅然投入外科。

進入長庚醫院接受住院醫師訓練後，一場手術改變了他對外科的理解。一名先天性心臟病童手術中，主動脈突然破裂，大量出血，恩師張昭雄果斷要求麻醉醫師注射高劑量氯化鉀，讓心臟瞬間停止跳動，待血流停止後迅速完成修補，再讓心臟重新恢復跳動，病童最終平安脫險。他深刻體會，「厲害的外科醫師，不是開刀速度有多快，而是在生死一瞬間，能做出最正確的判斷」。

美國深造 師承肝臟移植之父

完成一般外科訓練後，他因恩師一句「去學器官移植」而遠赴美國，師承移植大師Najarian、Sutherland，以及「肝臟移植之父」Thomas Starzl，學習肝臟、腎臟、胰臟及小腸移植技術。返國6年後，完成國內首例B型肝炎引發肝衰竭的肝臟移植，自此展開數十年的肝臟移植生涯。

還有一名27歲護理師因車禍導致肝臟嚴重破裂，貼著肝臟後方的下腔靜脈也完全撕裂，當天恰巧有器官捐贈，他先摘除患者破裂的肝臟，再將門靜脈暫時接到下腔靜脈，以導管直接串聯股靜脈與右心房，維持全身血液循環，讓病人度過長達20小時「無肝期」，最後順利完成緊急肝臟移植，創下當時世界罕見的成功案例。之後，他又完成台灣首例、也是目前唯一一例換心病人再換肝的移植手術，患者至今已存活超過25年。

中部開路 驚險換肝救回病人

2002年，他離開長庚醫院，到中國附醫從零建立器官移植團隊，並完成中部首例活體肝臟移植。但這場手術卻也成為他最難忘的一次考驗，當時兩組醫師同步進行捐贈者與受贈者手術，他正專心替捐贈者取肝，另一組醫師突然慌張跑來說「主任，找不到下腔靜脈。」他一聽便知道事情不妙，趕到另一間手術室，發現執刀醫師竟誤把人體最大的靜脈當成一般小血管切斷，下半身血液完全無法回流心臟。

他立刻接手，但整條下腔靜脈幾乎被截斷，只剩極短的一段血管可供縫合，他先勉強完成肝臟吻合，但血液灌入新肝卻流不出去，整顆肝臟迅速充血腫脹。

眼見病人命懸一線，他當場決定以人工血管重新建立下腔靜脈血流，再重新設計較大的吻合口連接肝臟。那是沒有人做過的方法。當止血夾鬆開後，原本腫脹發黑的新肝逐漸恢復柔軟，血流恢復正常，病人救回來了，而這名中部首例活體肝臟移植患者，最後健康存活逾22年。

承擔生死 靠醫師不是靠AI

鄭隆賓說，外科界常比較手術量，但他認為真正值得比較的是，敢不敢挑戰最困難的病人。因此，他帶領中國附醫收治許多其他醫院放棄的肝衰竭、肝昏迷患者，甚至成功在病人肝昏迷48小時內完成移植，把原本被判定沒有希望的患者救了回來。

近年AI與機器人手術快速發展，不少人擔心外科醫師終將被取代，但鄭隆賓並不悲觀。他每天使用AI，也鼓勵學生善用AI學習，「AI能提供知識，卻沒有責任，也沒有在手術台上瞬間改變策略、承擔病人生死的能力」。

如今他思考的是透過預防與再生醫學的研究，讓更多病人不必走到換肝這一步。他相信真正的外科醫師，最大的價值不只是完成一場手術，而是在最危急的時刻，把病人從死亡邊緣拉回來。

鄭隆賓小檔案

● 年齡：76歲

● 現任：

中國醫藥大學校院務發展委員會執行長

中國醫藥大學附設醫院器官移植中心榮譽院長

中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心榮譽主任

● 紀錄：

1991年完成國內首例B型肝炎引發肝衰竭的肝臟移植手術

2002年完成台灣中部首例的活體肝臟移植

2007年完成世界首例不同活體捐贈者的肝腎移植

2017年榮獲台灣醫療典範獎

2025年榮獲台灣外科醫學會終身成就獎

2025年榮獲經濟部國家發明創作獎–金牌

2025年全球前2%頂尖科學家

● 手術次數：

1800例肝臟移植

146例血型不相符合的活肝移植

30例以B型肝炎的健康帶原者作為捐贈者的活肝移植

4000例以上肝切除手術

2000例腹腔鏡微創肝切除手術

60例達文西手術切除肝癌

中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓，至今仍在第一線替患者開刀，他曾完成台灣首例B型肝炎引發肝衰竭的肝臟移植、完成台灣唯一一例的換心病人再換肝手術。圖／鄭隆賓提供