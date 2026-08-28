健康你我他／保險藥品齊備 旅途多份安心

內心深處住著一個旅行靈魂的我，每隔一段時間旅靈就會跑出來呼喚：「該找個喜歡的國家旅行，放鬆壓力、為心靈充電」，當這樣的聲音出現時，會驅使我上網找旅行社的行程，只要發現行程與價位都合意，就訂下行程繳費出發。

由於有親戚是醫師，在他們「防患未然」的觀念傳遞下，我們出國前，都會帶齊備用藥品，做好萬全準備，還有加保海外醫療險跟不便險，才放心出國。

有一回在國外旅行，當地海拔較高，老公出現頭痛、腹瀉等不適，還好給他服用止痛藥跟止瀉藥，休息一晚後，隔天身體慢慢恢復正常，才能繼續接下來的行程。

還有一年，我們到越南旅行，搭乘嘟嘟車遊覽，原本快樂無憂，卻在下車時，小腿右側不慎被車子引擎燙到，我立馬告知導遊，導遊處理方式是帶我前往廁所先沖水並拿出燙傷藥膏幫我擦拭，告知我返國就醫，旅行社可以實支實付醫療費用。

當天下午搭機返台，我立即就醫，經過一段時間治療，傷口慢慢痊癒，卻留下傷疤，多年來只要看到腿上的傷疤，好像是在提醒自己：「快樂出遊，要隨時有風險意識，注意安全，才能平安回家」。

現今常出國旅行的我，出門前必審慎評估，保險與藥品都做好萬全準備，希望給予自己一個美好安全又快樂的旅程。