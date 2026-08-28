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9月徵文主題 我的助聽人生

聯合報／ 本報訊

隨著年齡增長，聽力逐漸衰退，不僅影響日常溝通，也減少社交活動，甚至增加認知功能退化或失智的風險。面對「聽不清楚」的困擾，你或家人是否曾接受聽力檢查？是否因擔心不習慣、價格或外觀，而遲遲不願使用助聽器？歡迎分享你的聽力保健經驗，以及使用助聽器後的生活改變或心得，讓更多人能積極處理聽力問題。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，9月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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健康幣超商兌換 1幣抵1元

衛福部公布「健康幣」政策今年十月正式上線，十八歲以上民眾只要完成指定健康行為即可累積健康幣，包括乳癌及肺癌等篩檢最高一○○○幣，新冠疫苗九○○幣等；累積滿一○○○幣即可兌換健康商品或服務。衛福部長石崇良表示，健康幣採多元兌換模式，目前與超商、賣場洽談以「一幣抵一元」，並配合今年流感疫苗開打，從十月一日開始累積「沒有回溯機制」，以確保資料正確性。

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華信花蓮航線 停飛改為減班

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