腰痠痛別拖！台中48歲男竟遭「細菌啃噬心臟、脊椎」險奪命

台中48歲林姓男子今年初因腰痠痛月餘，曾嘗試推拿並求診腎臟、心臟科卻查不出病因，直到病況加遽，出現發燒、腳麻，甚至痛到睡不著，驚覺有異，到台中榮總急診，才發現遭金黃色葡萄球菌感染，細菌已啃噬腰椎、心臟，經緊急給予抗生素治療才脫險。

台中榮總感染科醫師黃顯博說明，金黃色葡萄球菌可存在於人體皮膚或鼻腔，多數情況下不會致病，但當皮膚黏膜屏障受損或免疫力較低時，細菌可能進入血液造成深部感染，嚴重恐威脅性命，若有持續發燒、腰背疼痛、呼吸喘或胸悶等相關不適，應盡速就醫，以免延誤治療。

台中榮總感染科醫師葉庭光說明，林男經檢查發現，脊椎與心臟受到金黃色葡萄球菌感染，病況嚴重，包括腰椎硬脊膜外膿瘍合併脊椎骨髓炎，心臟超音波也發現二尖瓣贅生物，診斷合併感染性心內膜炎，經接受脊椎減壓手術，並以靜脈抗生素治療3周，感染指標穩定改善。

特別的是，林男在病況穩定後，中榮評估其狀況後，採用門診OPAT照護模式模式，讓他能返家休養，改成每日僅需回院30分鐘施打抗生素。

葉庭光說明，台中榮總2021年推廣門診OPAT照護模式，健保署在去年底提供獎勵方案鼓勵各大醫院推動，台中榮總整合感染科醫師、藥師、護理師組團隊，為病人量身打造居家照護與監測機制，確保治療安全。