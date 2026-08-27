工程會：採購法修法東區說明會 廢除底價等獲認同

為凝聚採購法修法方向，行政院公共工程委員會今天在花蓮舉行東區說明會。工程會表示，對於廢除第一次公開招標須有3家廠商才能開標的限制，以及廢除底價制度、提升採購資訊透明度等修法方向，獲得與會機關人員不少認同與討論。

工程會去年預告大幅修正政府採購法，刪除須3家廠商投標限制等，但預告期間立法委員多持保留意見，因此今年3月工程會宣布採購法修法暫緩，持續整合各界意見，陸續舉辦北、中、南、東分區說明會，蒐集第一線實務意見作為修法參考。

政府採購法修法東區說明會今天在花蓮東華大學美崙校區舉行，由工程會副主委陳為祥出席，逾110名機關人員參加。

工程會會後透過新聞稿表示，採購法修法以「效能升級」、「透明升級」及「把關升級」為主軸，除檢討現行採購程序，也希望因應資訊科技及政府採購環境的變化，在兼顧防弊與效能的前提下，讓採購制度更符合現今實務需求。

陳為祥會中表示，去年中央與地方歲出總預算約新台幣7.8兆元，全國各機關政府採購決標金額約2.6兆元，約占政府施政經費1/3，顯見採購制度對政府效能具有關鍵影響，現行採購法部分制度以防弊為主，但隨著採購資訊公開程度大幅提升，第一次公開招標須有3家廠商才能開標、查核金額以上案件通知上級監辦，以及底價制度等，均有重新檢討的必要。

陳為祥說，採購法修法並非單純鬆綁，而是希望在防弊、效能與透明之間取得更好的平衡，感謝機關人員參與說明會並提供實務意見，工程會後續將持續辦理中、南區分區說明會，以及產業界說明會、公聽會等多元形式的交流，逐一檢討各界建議，預計年底再次辦理新版修法預告，持續完善政府採購制度。

工程會指出，與會機關人員在說明會中討論多從第一線採購實務出發，對於廢除第一次公開招標須有3家廠商才能開標的限制，以及廢除底價制度、提升採購資訊透明度等修法方向，獲得不少認同與討論。

工程會還說，與會機關人員也就簡化巨額採購效益提報、預告年度採購計畫、工程採購變更追加累計金額比率上限與核准，以及追繳押標金執行等實務議題提出建議，工程會則當場說明目前規劃及後續檢討方向。