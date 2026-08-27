快訊

赴基隆大廟求子遭主委要求「全裸治療」 過程中竟要她想像丈夫面孔

國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

聽新聞
0:00 / 0:00

工程會：採購法修法東區說明會 廢除底價等獲認同

中央社／ 台北27日電
行政院公共工程委員會27日在花蓮舉行採購法修法東區說明會，由工程會副主委陳為祥（左2）出席說明。圖／工程會提供（中央社）
行政院公共工程委員會27日在花蓮舉行採購法修法東區說明會，由工程會副主委陳為祥（左2）出席說明。圖／工程會提供（中央社）

為凝聚採購法修法方向，行政院公共工程委員會今天在花蓮舉行東區說明會。工程會表示，對於廢除第一次公開招標須有3家廠商才能開標的限制，以及廢除底價制度、提升採購資訊透明度等修法方向，獲得與會機關人員不少認同與討論。

工程會去年預告大幅修正政府採購法，刪除須3家廠商投標限制等，但預告期間立法委員多持保留意見，因此今年3月工程會宣布採購法修法暫緩，持續整合各界意見，陸續舉辦北、中、南、東分區說明會，蒐集第一線實務意見作為修法參考。

政府採購法修法東區說明會今天在花蓮東華大學美崙校區舉行，由工程會副主委陳為祥出席，逾110名機關人員參加。

工程會會後透過新聞稿表示，採購法修法以「效能升級」、「透明升級」及「把關升級」為主軸，除檢討現行採購程序，也希望因應資訊科技及政府採購環境的變化，在兼顧防弊與效能的前提下，讓採購制度更符合現今實務需求。

陳為祥會中表示，去年中央與地方歲出總預算約新台幣7.8兆元，全國各機關政府採購決標金額約2.6兆元，約占政府施政經費1/3，顯見採購制度對政府效能具有關鍵影響，現行採購法部分制度以防弊為主，但隨著採購資訊公開程度大幅提升，第一次公開招標須有3家廠商才能開標、查核金額以上案件通知上級監辦，以及底價制度等，均有重新檢討的必要。

陳為祥說，採購法修法並非單純鬆綁，而是希望在防弊、效能與透明之間取得更好的平衡，感謝機關人員參與說明會並提供實務意見，工程會後續將持續辦理中、南區分區說明會，以及產業界說明會、公聽會等多元形式的交流，逐一檢討各界建議，預計年底再次辦理新版修法預告，持續完善政府採購制度。

工程會指出，與會機關人員在說明會中討論多從第一線採購實務出發，對於廢除第一次公開招標須有3家廠商才能開標的限制，以及廢除底價制度、提升採購資訊透明度等修法方向，獲得不少認同與討論。

工程會還說，與會機關人員也就簡化巨額採購效益提報、預告年度採購計畫、工程採購變更追加累計金額比率上限與核准，以及追繳押標金執行等實務議題提出建議，工程會則當場說明目前規劃及後續檢討方向。

修法 工程會 政府採購法 花蓮 公共工程

延伸閱讀

廠商以陸製零件混無人機購案 國防部提防堵方案

無人機條例三讀通過 國軍應優先採購台製無人載具

偏鄉教育修法拚留才 久任獎金擬擴大？教育部：9月討論

評估後龍產業發展規劃 苗縣府連辦4場公聽會廣納地方意見

相關新聞

「健康幣」10月上線 如何獎勵、兌換方式一次看

衛福部27日於健康台灣委員會表示，將於10月份推動「健康幣」政策。其為以「健康效益」為中心的獎勵機制。民眾只要完成指定預防保健行為，即可累積「健康幣」，並兌換多元健康商品與服務，幫助民眾越活越健康。

台南鐵路地下化通車有望提前 鐵道局透露「最快10月中」

台南鐵路地下化年底通車在即，交通部27日前往新台南車站工區實地瞭解工程進度。鐵道局長楊正君表示，目前計畫整體進度達85.65%，第一階段下地切換通車預定進度為85.75%，兩者僅差0.1個百分點，已進入通車前最後階段。他透露，原本預計年底通車，不過目前按照進度來看，有望提前至10月中通車。

快來玩！中央+地方加碼 到花蓮long stay最高補助近1萬元

中央國旅補助下月1日起上路，自由行連住兩晚最高補助2500元；花蓮縣府今天加碼，9月1日起至12月底，在花蓮同一間旅宿連住兩晚補助2000元，long stay12晚最高7000元，每月可用一次，與國旅方案疊加最高可獲9500元補助，縣民入住縣內旅宿也有專屬優惠。

一咳嗽就漏尿！40多歲婦女「兩種尿失禁」纏身 醫：吃藥只解一半問題

一名40多歲媽媽產後漏尿多年，原本只有咳嗽時容易滲尿，沒想到近期症狀突然惡化，不只咳嗽漏，一有尿意更是「來勢洶洶」，稍微忍一下就可能直接尿濕褲子。就醫檢查才發現，並非單純尿失禁，而是「應力性尿失禁」與「急迫性尿失禁」同時上身，屬於「混合型尿失禁」，兩種問題成因不同，治療也得分頭處理。

腰痠痛別拖！台中48歲男竟遭「細菌啃噬心臟、脊椎」險奪命

台中48歲林姓男子今年初因腰痠痛月餘，曾嘗試推拿並求診腎臟、心臟科卻查不出病因，直到病況加遽，出現發燒、腳麻，甚至痛到睡不著，驚覺有異，到台中榮總急診，才發現遭金黃色葡萄球菌感染，細菌已啃噬腰椎、心臟，經緊急給予抗生素治療才脫險。

工程會：採購法修法東區說明會 廢除底價等獲認同

為凝聚採購法修法方向，行政院公共工程委員會今天在花蓮舉行東區說明會。工程會表示，對於廢除第一次公開招標須有3家廠商才能開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。