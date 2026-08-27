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防獨老悲劇…衛福部依風險四級關懷獨居長者 最高年補助8.8萬

中央社／ 台北27日電
衛福部對獨老、老老家庭最高風險者，提供每月訪視4次，1年400餐送餐，每年獲補助可逾8.8萬元。圖/AI生成
衛福部對獨老、老老家庭最高風險者，提供每月訪視4次，1年400餐送餐，每年獲補助可逾8.8萬元。圖/AI生成

第8場健康台灣推動委員會議今天登場。台灣家庭結構轉變，2人以下首度過半，衛福部獨老、老老家庭最高風險者，提供每月訪視4次，1年400餐送餐，每年獲補助可逾8.8萬元。

衛生福利部長石崇良在健康台灣推動委員會第8次委員會議說明，政府編列115至116年因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算62.5億元，運用獨居老人訪視結果整合社會資源與健康照護，依需求提供不同服務，包含關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫陪伴等。

石崇良表示，根據訪視結果，將獨居老人、老老照顧家庭分為4個需求等級。

等級1為風險最低者，關懷訪視為每年1次，每次訪視服務補助為新台幣300元。

等級2則是每個月訪視1次、1年12次，關懷訪視補助3600元，緊急救援金額1萬4400元，也就是每個月1200元，年補助合計1萬8000元。

針對獨老風險等級3者，關懷訪視服務補助7200元，每個月訪視2次、1年24次，緊急救援金額同樣為1萬4400元，年補助合計2萬1600元。

至於等級4為獨老風險最高者，石崇良說，關懷訪視服務補助1萬4400元，每個月訪視4次、1年48次，送餐服務每餐補助150元，將補助6萬元，也就是1年至多400餐，緊急救援金額同樣為1萬4400元，年補助合計8萬8800元。

石崇良表示，除了提供補助，將創建獨居老人數位作業平台，透過戶政單一戶籍資料與縣市政府獨老資料，掌握全國獨老大數據，串聯長照、身障、脆弱家庭、弱勢e關懷及健保等跨體系資料，建構獨居老人風險預警機制，於緊急危難提供即時支援、通知防災撤離及避難。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

獨老 風險 石崇良 獨居老人 衛福部

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