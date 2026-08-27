農曆7月戲水、吹口哨等禁忌多 內政部解讀民間習俗

今天是農曆7月15日中元節，內政部表示，網路流傳農曆7月生活禁忌，多為民間相傳習俗，不必過度驚嚇，例如「忌戲水」是與正值炎夏及颱風季有關，「忌半夜吹口哨」則是早期為提醒注意安全及防盜。

內政部今天透過新聞稿表示，中元普渡是台灣重要的歲時祭儀，融合佛教「盂蘭盆節」目連救母的孝道與施食概念、道教「中元節」地官赦罪與濟幽科儀架構，以及台灣早期移民拓墾、海難、械鬥等歷史記憶，逐漸發展出祭祀無祀亡魂、關懷「好兄弟」的民俗文化，反映台灣社會慎終追遠、悲憫孤苦及敬天愛人的人情精神。

內政部說明，今天適逢農曆7月15日中元節，但中元普渡並不限於單一日期，各地宮廟、社區及民眾多依地方傳統安排祭祀，包括基隆的「鷄籠中元祭」以姓氏輪值及放水燈延續地方祭祀傳統，放水燈具有引路、祈福的象徵意涵；嘉義民雄「大士爺祭」的大士爺具有維持秩序象徵，祭典最後一天火化紙糊神像，象徵引領眾孤魂離開人間。

內政部表示，宜蘭「頭城搶孤」結合祭祀與競技，搶孤兼具分享供品、濟助弱勢及嚇退孤魂的傳統意涵。這些地方習俗皆融合地方歷史、族群記憶與社群特色，展現台灣多元且深具在地特色的民俗風貌。

內政部說，針對網路上流傳農曆7月生活禁忌，民眾不必過度驚嚇，這些多屬民間相傳歲時習俗，例如「忌半夜吹口哨、不亂跑」，是因早期夜間缺乏路燈，提醒民眾注意夜間安全及防盜；「忌去海邊或溪邊戲水」，則與農曆7月正值炎夏及颱風季有關，提醒民眾注意水域安全。

內政部指出，「半夜不要晾衣服」，則因過去布料取得不易且貴重，避免夜間遭竊，也符合早期日出而作、日落而息的作息；至於「拜空心菜湯」，民間則有「有心請你，無心留你」說法，象徵讓好兄弟吃飽喝足後安心離開。這些習俗蘊含著早期人們生活智慧與人情關懷，民眾不妨從中認識農曆7月民俗文化的趣味。

內政部提醒，中元普渡重在誠心，不在供品多寡或紙錢焚燒數量，因此鼓勵採行「以米代金」、「以功代金」等作法，將原本購買、焚燒紙錢的心意，轉化為白米、民生物資或公益捐款，透過環保祭祀既可減少空氣污染，也能將對先人及好兄弟的敬意，進一步轉化為對環境的友善與對社會弱勢的關懷。