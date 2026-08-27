高雄登革熱新增3例本土個案 60多歲男染第2型「同住2人也中」

疾管署今公布新增3例登革熱本土病例，為一起家庭群聚案。指標個案為高雄市岡山區60多歲男性，8月26日出現發燒、肌肉痠痛、關節痛及噁心等症狀至診所就醫，因症狀未改善，同日再至醫院求治，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第二型。同住者5人，其中2人採檢後確診登革熱，亦檢出登革病毒第二型。3名個案目前均住院治療中。

疾管署表示，3名個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為住家附近。為找出隱藏個案，衛生單位已於社區進行擴大疫調，並針對確診個案居住地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查、孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾配合相關防治措施，防範疫情擴散。

疾管署監測資料顯示，今年全國迄今累計145例登革熱確定病例，其中10例為本土病例，居住地均為高雄市；另135例境外移入病例，感染地以越南28例、印尼27例、馬爾地夫16例等東南亞及南亞國家為主，累計病例數低於2025年同期154例。

疾管署提醒，近期各地時有豪大雨發生，降雨後住家環境積水容器大量增加，且近期氣溫適合蚊子活動及生長，請民眾主動巡檢家戶內外環境並清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後再次巡檢，以降低病媒蚊密度。戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分防蚊藥劑。

疾管署指出，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC，旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。