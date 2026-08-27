快訊

赴基隆大廟求子遭主委要求「全裸治療」 過程中竟要她想像丈夫面孔

國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚急診靠「電腦配床＋OPAT下轉」分流 專家揭關鍵：不是先到先住

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚長年是全台急診量最大的醫院之一，醫院靠「電腦配床+OPAT下轉」分流病人。聯合報系資料照
林口長庚長年是全台急診量最大的醫院之一，醫院靠「電腦配床+OPAT下轉」分流病人。聯合報系資料照

大型醫院急診壅塞、病人「等床等到天荒地老」問題再受關注。台北長庚醫院院長黃集仁表示，長庚急診病人若經評估需要住院，會依病情急迫及嚴重程度，透過電腦系統輔助配床，並結合跨科調床、區域轉診、門診靜脈抗生素治療（OPAT）及下轉合作醫院等多重機制，希望讓真正急重症病人優先獲得床位，避免單純依「先來後到」決定住院順序。

近期急診病人長時間滯留事件引發討論，黃集仁指出，急診病人抵達醫院後會先接受檢查及病情評估，若確認需要住院，簽床後即進入系統，由院方依病情進行調控，「比較急、比較重的病人，即使比較晚到，仍可能優先安排」，核心原則就是把有限醫療資源優先留給最需要的人。

「急診等床並非單純排隊、叫號碼牌」。黃集仁表示，實務上還須考量男女病床、隔離需求、特定病房及病人需求等條件，但透過系統化管理，可以掌握候床狀況，再由醫療團隊依臨床需求調整；遇到急診尖峰期，也會啟動跨科協調，讓病床調度更有彈性。

林口長庚長年是全台急診量最大的醫院之一，急診壅塞並非新問題。衛福部過去即曾將林口長庚列為改善急診48小時滯留率的重點醫院，透過轉診個案管理、區域醫療合作等方式降低病人久候。黃集仁說，近年面對護理人力短缺與醫學中心病床吃緊，急診分流與區域合作的重要性更加凸顯。

黃集仁強調，長庚目前與區域內醫院建立重症轉診聯繫管道，心肌梗塞、緊急手術等「時間急症」會優先處理。但若是已在其他醫院加護病房治療數日、病況相對穩定，只因家屬希望轉至醫學中心，就必須先確認接收端是否有適當床位。「如果沒有確定有床就轉過來」，反而可能讓病人從原本相對安全的環境，陷入無床可住的困境。

為減少不必要住院，長庚也透過OPAT分流。針對病況穩定、但仍需完成特定靜脈抗生素療程的患者，可改由門診每日接受注射治療，以取代傳統住院，並提供一站式服務縮短就醫時間。目前更建置44家OPAT下轉合作機構，協助病人轉至住家附近醫療院所繼續治療，讓醫學中心病床留給更急迫患者。

急診 長庚醫院 病人 林口長庚

延伸閱讀

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

醫改會：醫院應積極溝通 講清楚病情、轉院必要性

台大急診候床12天亡、有人等35天 醫改會籲查「挑菜」背後行政流程

台大護理師爆排床會「挑菜」石崇良：與院方討論制度化

相關新聞

「健康幣」10月上線 如何獎勵、兌換方式一次看

衛福部27日於健康台灣委員會表示，將於10月份推動「健康幣」政策。其為以「健康效益」為中心的獎勵機制。民眾只要完成指定預防保健行為，即可累積「健康幣」，並兌換多元健康商品與服務，幫助民眾越活越健康。

台南鐵路地下化通車有望提前 鐵道局透露「最快10月中」

台南鐵路地下化年底通車在即，交通部27日前往新台南車站工區實地瞭解工程進度。鐵道局長楊正君表示，目前計畫整體進度達85.65%，第一階段下地切換通車預定進度為85.75%，兩者僅差0.1個百分點，已進入通車前最後階段。他透露，原本預計年底通車，不過目前按照進度來看，有望提前至10月中通車。

快來玩！中央+地方加碼 到花蓮long stay最高補助近1萬元

中央國旅補助下月1日起上路，自由行連住兩晚最高補助2500元；花蓮縣府今天加碼，9月1日起至12月底，在花蓮同一間旅宿連住兩晚補助2000元，long stay12晚最高7000元，每月可用一次，與國旅方案疊加最高可獲9500元補助，縣民入住縣內旅宿也有專屬優惠。

一咳嗽就漏尿！40多歲婦女「兩種尿失禁」纏身 醫：吃藥只解一半問題

一名40多歲媽媽產後漏尿多年，原本只有咳嗽時容易滲尿，沒想到近期症狀突然惡化，不只咳嗽漏，一有尿意更是「來勢洶洶」，稍微忍一下就可能直接尿濕褲子。就醫檢查才發現，並非單純尿失禁，而是「應力性尿失禁」與「急迫性尿失禁」同時上身，屬於「混合型尿失禁」，兩種問題成因不同，治療也得分頭處理。

腰痠痛別拖！台中48歲男竟遭「細菌啃噬心臟、脊椎」險奪命

台中48歲林姓男子今年初因腰痠痛月餘，曾嘗試推拿並求診腎臟、心臟科卻查不出病因，直到病況加遽，出現發燒、腳麻，甚至痛到睡不著，驚覺有異，到台中榮總急診，才發現遭金黃色葡萄球菌感染，細菌已啃噬腰椎、心臟，經緊急給予抗生素治療才脫險。

工程會：採購法修法東區說明會 廢除底價等獲認同

為凝聚採購法修法方向，行政院公共工程委員會今天在花蓮舉行東區說明會。工程會表示，對於廢除第一次公開招標須有3家廠商才能開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。