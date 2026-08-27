長庚急診靠「電腦配床＋OPAT下轉」分流 專家揭關鍵：不是先到先住

大型醫院急診壅塞、病人「等床等到天荒地老」問題再受關注。台北長庚醫院院長黃集仁表示，長庚急診病人若經評估需要住院，會依病情急迫及嚴重程度，透過電腦系統輔助配床，並結合跨科調床、區域轉診、門診靜脈抗生素治療（OPAT）及下轉合作醫院等多重機制，希望讓真正急重症病人優先獲得床位，避免單純依「先來後到」決定住院順序。

近期急診病人長時間滯留事件引發討論，黃集仁指出，急診病人抵達醫院後會先接受檢查及病情評估，若確認需要住院，簽床後即進入系統，由院方依病情進行調控，「比較急、比較重的病人，即使比較晚到，仍可能優先安排」，核心原則就是把有限醫療資源優先留給最需要的人。

「急診等床並非單純排隊、叫號碼牌」。黃集仁表示，實務上還須考量男女病床、隔離需求、特定病房及病人需求等條件，但透過系統化管理，可以掌握候床狀況，再由醫療團隊依臨床需求調整；遇到急診尖峰期，也會啟動跨科協調，讓病床調度更有彈性。

林口長庚長年是全台急診量最大的醫院之一，急診壅塞並非新問題。衛福部過去即曾將林口長庚列為改善急診48小時滯留率的重點醫院，透過轉診個案管理、區域醫療合作等方式降低病人久候。黃集仁說，近年面對護理人力短缺與醫學中心病床吃緊，急診分流與區域合作的重要性更加凸顯。

黃集仁強調，長庚目前與區域內醫院建立重症轉診聯繫管道，心肌梗塞、緊急手術等「時間急症」會優先處理。但若是已在其他醫院加護病房治療數日、病況相對穩定，只因家屬希望轉至醫學中心，就必須先確認接收端是否有適當床位。「如果沒有確定有床就轉過來」，反而可能讓病人從原本相對安全的環境，陷入無床可住的困境。

為減少不必要住院，長庚也透過OPAT分流。針對病況穩定、但仍需完成特定靜脈抗生素療程的患者，可改由門診每日接受注射治療，以取代傳統住院，並提供一站式服務縮短就醫時間。目前更建置44家OPAT下轉合作機構，協助病人轉至住家附近醫療院所繼續治療，讓醫學中心病床留給更急迫患者。