批挑菜不尊重病人 傳卓揆指示強化區域聯防…專家籲補貼救護車、病房費

近期台大、北榮等多家醫院候床時間長，引發民眾對收治住院優先順序討論，部分人士質疑醫院「挑菜」有失公允。行政院長卓榮泰批評台大挑菜不尊重病患，而據了解，他指示衛福部要求地方衛生局，加強區域聯防。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁建議，為增加病人轉院意願，建議政府比照北市補貼救護車費用，並提供自費病房差額補貼。

各家醫院多訂有住院病房管理辦法。洪子仁指出，以新光醫院為例，收治住院優先順序為加護病房轉出病人，第二順序即為急診病人，且要求每日經急診收治住院病人不得低於6成，第三優先順序才是在門診開立住院單後，於家中等待住院的病患。此外，因應年初急診壅塞，院方新增條款，若急診病人待床逾48小時，將啟動個案評估，了解其無法住院原因並予以協助。

洪子仁指出，滯留急診48小時病患，若原因是病房空出部分自費病房而非健保床，社工會介入設法解決其經濟困境，讓病人先入住差額病房，院方以院內基金補助前3天住院費用，待出現空床再轉至健保病房，此外，若為內科肺炎、尿路感染等病人，會詢問其轉院意願，或是否轉為在宅急症、門診靜脈注射等方案，而台北市衛生局，亦透過政策補貼轉院救護車費用，這有助提高轉院意願。

據了解，卓榮泰在行政院指示衛福部，應督導地方落實區域聯防。洪子仁表示，區域聯防措施從未停止，但須有配套才能落實，建議政府比照北市作法提供轉院救護車費用，提供住院自費差額補貼，並針對成功勸說病人轉出的醫院，及下轉病人的醫院相關獎勵，作為社工勸說病人轉院的「口舌費」，盼藉此提高病人轉院意願，否則使台大周邊醫院有病房，病人也未必有意願轉換。