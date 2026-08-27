沙德爾颱風進逼 馬祖28日海空交通僅南北竿航班正常

台南鐵路地下化年底通車在即，交通部27日前往新台南車站工區實地瞭解工程進度。鐵道局長楊正君表示，目前計畫整體進度達85.65%，第一階段下地切換通車預定進度為85.75%，兩者僅差0.1個百分點，已進入通車前最後階段。他透露，原本預計年底通車，不過目前按照進度來看，有望提前至10月中通車。

2026-08-27 17:44