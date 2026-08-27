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沙德爾颱風進逼 馬祖28日海空交通僅南北竿航班正常

中央社／ 連江縣27日電
沙德爾颱風進逼，馬祖28日海空交通僅南北竿航班正常。圖為馬祖地標之一的劍碑。中央社
沙德爾颱風進逼，馬祖28日海空交通僅南北竿航班正常。圖為馬祖地標之一的劍碑。中央社

颱風沙德爾暴風圈逐漸逼近馬祖地區，連江縣政府交通旅遊局今天傍晚發布公告指出，28日空運全日停航，海運除南北竿間航班正常開航外，其餘全數停航。

連江縣政府交通旅遊局今天傍晚發布公告指出，受颱風沙德爾影響，28日海空交通均有異動。空運方面，南竿與北竿機場往台北、台中、高雄班機全日停飛。

海運方面，台馬交通船「新台馬輪」28日晚間預估可開航，但是否開航仍依航商於當日上午11時發布的公告為準。兩馬小三通南竿福澳與中國福建琅岐、北竿白沙與中國福建黃岐航線，28日全日停航。

島際交通船部分，除南北竿間航班28日仍維持正常開航外，南竿東引、南竿莒光、東莒西莒、南竿大坵等航線全日停航。

交旅局強調，公告資訊將隨颱風動態適時調整，請搭機搭船旅客隨時注意航班動態資訊。

馬祖 航班 沙德爾

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