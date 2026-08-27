快訊

5.5兆美元真金白銀狂砸！小摩高喊AI超級循環爆發來了 按讚15台廠

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

又是南部！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南雨炸一片藍

聽新聞
0:00 / 0:00

穩定食用油價格 中市府主動查察8家經銷商未發現囤貨哄抬

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
市府此次同步核對相關進銷貨及價格資料，掌握市場價格變化。中市經發局／提供
市府此次同步核對相關進銷貨及價格資料，掌握市場價格變化。中市經發局／提供

因應中聯油品事件造成食用油供應吃緊及市場價格波動，台中市政府積極穩定民生物資價格。經發局連續兩天會同衛生局食安處、法制局消保官，聯合查察全市8家主要食用油經銷商，逐一比對進銷存資料、現場庫存、油品來源及進出貨價格。

查核結果顯示，近期部分油品價格受上游供貨量減少及採購條件改變影響有所波動，經查8家業者目前均未發現惡意囤貨或不當哄抬價格情形。

經發局表示，中聯停產後，全國每月食用油供給缺口約4,200公噸，加上適逢開學團膳及中秋糕餅需求旺季，市府秉持市長盧秀燕「寧嚴勿鬆、守護食安」的原則，從「增加供給」及「市場查核」雙管齊下。

一方面協調供應端增加產能，優先滿足台中市糕餅及團膳業者急迫需求；另一方面同步加強市場端查核。此次針對西屯、北屯、大甲、潭子、東區及烏日等地8家主要經銷商進行聯合稽查，全面掌握市場庫存、供應及價格變化情形。

經發局指出，此次查察以販售18公升桶裝食用油的中盤經銷商為主，經逐一盤點，業者目前多改以美食家、益康、大成等品牌油炸專用油或大豆沙拉油供應市場。

業者反映，近期因上游製造商供貨量減少，原有大量採購折扣優惠也有所調整，市府此次同步核對相關進銷貨及價格資料，掌握市場價格變化，目前未發現規避、隱匿庫存、囤積居奇或不當哄抬價格等情形；後續仍將持續追蹤供需及價格變化，避免市場異常波動。

針對目前食用油供應需求，經發局說明，市府日前已召開食用油品協調會議，協調大統益增產30%、長輝增產40%，並請台糖優先供應團膳業者，透過增加產能及優先調度等方式因應市場急迫需求。

市府也將持續與供應端及相關業者保持聯繫，掌握實際的供貨情形，盡力降低供需缺口對糕餅、團膳等在地業者的影響。

經發局強調，市府將持續掌握食用油供需及價格變化，確保市民飲食安全及消費權益，同時也呼籲食品及油品供應業者善盡社會責任，在市場供需尚未完全平衡期間，切勿從事不當交易行為。

如查有價格異常波動，涉及聯合漲價、囤積居奇等違法情事，市府將蒐集相關事證移送公平交易委員會或地檢署依法查辦。民眾若發現疑似囤貨居奇或不合理漲價情形，可撥打法務部檢舉專線0800-007007反映。

另經濟部為協助受中聯油脂供應影響的食品業者順利銜接新供應商，已透過「馬上辦服務中心」(0800-280-280)設置專責媒合窗口，提供沙拉油生產業者聯絡資訊及供需媒合服務，有短期用油需求的業者可多加利用。

穩定食用<a href='/search/tagging/2/油價' rel='油價' data-rel='/2/104940' class='tag'><strong>油價</strong></a>格，台中市政府主動查察8家經銷商，未發現囤貨哄抬。中市經發局／提供
穩定食用油價格，台中市政府主動查察8家經銷商，未發現囤貨哄抬。中市經發局／提供

油價 食用油 台中市

延伸閱讀

聖德科斯「麻油車」冷壓黑麻油苯駢芘超標 南市查核6家門市

擴大抽驗近百件麻油全合格 業者卻通報黑麻油苯駢芘超標…食藥署這樣說

全球石油供應史上最嚴峻 地緣政治影響大

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

相關新聞

「健康幣」10月上線 如何獎勵、兌換方式一次看

衛福部27日於健康台灣委員會表示，將於10月份推動「健康幣」政策。其為以「健康效益」為中心的獎勵機制。民眾只要完成指定預防保健行為，即可累積「健康幣」，並兌換多元健康商品與服務，幫助民眾越活越健康。

台南鐵路地下化通車有望提前 鐵道局透露「最快10月中」

台南鐵路地下化年底通車在即，交通部27日前往新台南車站工區實地瞭解工程進度。鐵道局長楊正君表示，目前計畫整體進度達85.65%，第一階段下地切換通車預定進度為85.75%，兩者僅差0.1個百分點，已進入通車前最後階段。他透露，原本預計年底通車，不過目前按照進度來看，有望提前至10月中通車。

快來玩！中央+地方加碼 到花蓮long stay最高補助近1萬元

中央國旅補助下月1日起上路，自由行連住兩晚最高補助2500元；花蓮縣府今天加碼，9月1日起至12月底，在花蓮同一間旅宿連住兩晚補助2000元，long stay12晚最高7000元，每月可用一次，與國旅方案疊加最高可獲9500元補助，縣民入住縣內旅宿也有專屬優惠。

一咳嗽就漏尿！40多歲婦女「兩種尿失禁」纏身 醫：吃藥只解一半問題

一名40多歲媽媽產後漏尿多年，原本只有咳嗽時容易滲尿，沒想到近期症狀突然惡化，不只咳嗽漏，一有尿意更是「來勢洶洶」，稍微忍一下就可能直接尿濕褲子。就醫檢查才發現，並非單純尿失禁，而是「應力性尿失禁」與「急迫性尿失禁」同時上身，屬於「混合型尿失禁」，兩種問題成因不同，治療也得分頭處理。

批挑菜不尊重病人 傳卓揆指示強化區域聯防…專家籲補貼救護車、病房費

近期台大、北榮等多家醫院候床時間長，引發民眾對收治住院優先順序討論，部分人士質疑醫院「挑菜」有失公允。行政院長卓榮泰批評台大挑菜不尊重病患，而據了解，他指示衛福部要求地方衛生局，加強區域聯防。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁建議，為增加病人轉院意願，建議政府比照北市補貼救護車費用，並提供自費病房差額補貼。

穩定食用油價格 中市府主動查察8家經銷商未發現囤貨哄抬

因應中聯油品事件造成食用油供應吃緊及市場價格波動，台中市政府積極穩定民生物資價格。經發局連續兩天會同衛生局食安處、法制局消保官，聯合查察全市8家主要食用油經銷商，逐一比對進銷存資料、現場庫存、油品來源及進出貨價格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。