穩定食用油價格 中市府主動查察8家經銷商未發現囤貨哄抬

因應中聯油品事件造成食用油供應吃緊及市場價格波動，台中市政府積極穩定民生物資價格。經發局連續兩天會同衛生局食安處、法制局消保官，聯合查察全市8家主要食用油經銷商，逐一比對進銷存資料、現場庫存、油品來源及進出貨價格。

查核結果顯示，近期部分油品價格受上游供貨量減少及採購條件改變影響有所波動，經查8家業者目前均未發現惡意囤貨或不當哄抬價格情形。

經發局表示，中聯停產後，全國每月食用油供給缺口約4,200公噸，加上適逢開學團膳及中秋糕餅需求旺季，市府秉持市長盧秀燕「寧嚴勿鬆、守護食安」的原則，從「增加供給」及「市場查核」雙管齊下。

一方面協調供應端增加產能，優先滿足台中市糕餅及團膳業者急迫需求；另一方面同步加強市場端查核。此次針對西屯、北屯、大甲、潭子、東區及烏日等地8家主要經銷商進行聯合稽查，全面掌握市場庫存、供應及價格變化情形。

經發局指出，此次查察以販售18公升桶裝食用油的中盤經銷商為主，經逐一盤點，業者目前多改以美食家、益康、大成等品牌油炸專用油或大豆沙拉油供應市場。

業者反映，近期因上游製造商供貨量減少，原有大量採購折扣優惠也有所調整，市府此次同步核對相關進銷貨及價格資料，掌握市場價格變化，目前未發現規避、隱匿庫存、囤積居奇或不當哄抬價格等情形；後續仍將持續追蹤供需及價格變化，避免市場異常波動。

針對目前食用油供應需求，經發局說明，市府日前已召開食用油品協調會議，協調大統益增產30%、長輝增產40%，並請台糖優先供應團膳業者，透過增加產能及優先調度等方式因應市場急迫需求。

市府也將持續與供應端及相關業者保持聯繫，掌握實際的供貨情形，盡力降低供需缺口對糕餅、團膳等在地業者的影響。

經發局強調，市府將持續掌握食用油供需及價格變化，確保市民飲食安全及消費權益，同時也呼籲食品及油品供應業者善盡社會責任，在市場供需尚未完全平衡期間，切勿從事不當交易行為。

如查有價格異常波動，涉及聯合漲價、囤積居奇等違法情事，市府將蒐集相關事證移送公平交易委員會或地檢署依法查辦。民眾若發現疑似囤貨居奇或不合理漲價情形，可撥打法務部檢舉專線0800-007007反映。

另經濟部為協助受中聯油脂供應影響的食品業者順利銜接新供應商，已透過「馬上辦服務中心」(0800-280-280)設置專責媒合窗口，提供沙拉油生產業者聯絡資訊及供需媒合服務，有短期用油需求的業者可多加利用。