遊客注意！沙德爾颱風影響 明日海運5航線21航次停航

受到颱風沙德爾影響，明天海運包含馬祖福澳-福州琅岐等5條航線，共21航次停航。

根據交通部中央氣象署資料，颱風沙德爾今天下午5時的中心位置在北緯28.4度，東經123.8度，即在馬祖的東北方約460公里之處，以每小時18轉25公里速度，向西南西轉西進行。

交通部航港局今天晚間發布通報，明天共有5條航線21航次停航，包含馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、金門-石井全部停航。

基隆-馬祖停航1航次，是否開航以8月28日上午11時公告為主；東港-小琉球開航46航次、停航8航次。

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台的旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。