快訊

5.5兆美元真金白銀狂砸！小摩高喊AI超級循環爆發來了 按讚15台廠

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

又是南部！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南雨炸一片藍

聽新聞
0:00 / 0:00

遊客注意！沙德爾颱風影響 明日海運5航線21航次停航

中央社／ 台北27日電
受到颱風沙德爾影響，明天海運包含馬祖福澳-福州琅岐等5條航線，共21航次停航。聯合報系資料照
受到颱風沙德爾影響，明天海運包含馬祖福澳-福州琅岐等5條航線，共21航次停航。聯合報系資料照

受到颱風沙德爾影響，明天海運包含馬祖福澳-福州琅岐等5條航線，共21航次停航。

根據交通部中央氣象署資料，颱風沙德爾今天下午5時的中心位置在北緯28.4度，東經123.8度，即在馬祖的東北方約460公里之處，以每小時18轉25公里速度，向西南西轉西進行。

交通部航港局今天晚間發布通報，明天共有5條航線21航次停航，包含馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、金門-石井全部停航。

基隆-馬祖停航1航次，是否開航以8月28日上午11時公告為主；東港-小琉球開航46航次、停航8航次。

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台的旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

航線 沙德爾 颱風 航港局

延伸閱讀

中颱沙德爾進逼馬祖近海 氣象署上午8時30分發布海警

低壓帶打亂馬祖海上交通 東引國中小延後開學

中颱沙德爾對馬祖近海構成威脅 氣象署上午8時30分發布海警

沙德爾進逼馬祖近海 北東晴朗酷熱午後對流、雨彈今明狂炸中南部

相關新聞

「健康幣」10月上線 如何獎勵、兌換方式一次看

衛福部27日於健康台灣委員會表示，將於10月份推動「健康幣」政策。其為以「健康效益」為中心的獎勵機制。民眾只要完成指定預防保健行為，即可累積「健康幣」，並兌換多元健康商品與服務，幫助民眾越活越健康。

台南鐵路地下化通車有望提前 鐵道局透露「最快10月中」

台南鐵路地下化年底通車在即，交通部27日前往新台南車站工區實地瞭解工程進度。鐵道局長楊正君表示，目前計畫整體進度達85.65%，第一階段下地切換通車預定進度為85.75%，兩者僅差0.1個百分點，已進入通車前最後階段。他透露，原本預計年底通車，不過目前按照進度來看，有望提前至10月中通車。

快來玩！中央+地方加碼 到花蓮long stay最高補助近1萬元

中央國旅補助下月1日起上路，自由行連住兩晚最高補助2500元；花蓮縣府今天加碼，9月1日起至12月底，在花蓮同一間旅宿連住兩晚補助2000元，long stay12晚最高7000元，每月可用一次，與國旅方案疊加最高可獲9500元補助，縣民入住縣內旅宿也有專屬優惠。

一咳嗽就漏尿！40多歲婦女「兩種尿失禁」纏身 醫：吃藥只解一半問題

一名40多歲媽媽產後漏尿多年，原本只有咳嗽時容易滲尿，沒想到近期症狀突然惡化，不只咳嗽漏，一有尿意更是「來勢洶洶」，稍微忍一下就可能直接尿濕褲子。就醫檢查才發現，並非單純尿失禁，而是「應力性尿失禁」與「急迫性尿失禁」同時上身，屬於「混合型尿失禁」，兩種問題成因不同，治療也得分頭處理。

批挑菜不尊重病人 傳卓揆指示強化區域聯防…專家籲補貼救護車、病房費

近期台大、北榮等多家醫院候床時間長，引發民眾對收治住院優先順序討論，部分人士質疑醫院「挑菜」有失公允。行政院長卓榮泰批評台大挑菜不尊重病患，而據了解，他指示衛福部要求地方衛生局，加強區域聯防。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁建議，為增加病人轉院意願，建議政府比照北市補貼救護車費用，並提供自費病房差額補貼。

穩定食用油價格 中市府主動查察8家經銷商未發現囤貨哄抬

因應中聯油品事件造成食用油供應吃緊及市場價格波動，台中市政府積極穩定民生物資價格。經發局連續兩天會同衛生局食安處、法制局消保官，聯合查察全市8家主要食用油經銷商，逐一比對進銷存資料、現場庫存、油品來源及進出貨價格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。