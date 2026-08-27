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七旬婦肺部結節沒長大…CEA時升時降示警 竟是癌症已轉移

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
電腦衛福部彰化醫院醫療人員操作斷層為病人掃描病灶。記者簡慧珍／攝影
電腦衛福部彰化醫院醫療人員操作斷層為病人掃描病灶。記者簡慧珍／攝影

彰化縣一名70歲林姓婦人有乳癌病史，右肺有一個1.3公分結節，近1年未變大，正子攝影也沒顯示是惡性腫瘤，但追蹤發現腫瘤指數CEA時升時降，接受微創肺葉切除並化驗，竟是肺腺癌合併淋巴結轉移。

衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷今表示，CEA是常見的腫瘤指標，CEA升高不等於癌症，CEA下降也不代表一定沒事，大腸直腸癌、肺癌、乳癌等惡性疾病可能造成CEA升高，抽菸、肺部感染、慢性支氣管炎及腸胃道、肝膽胰等發炎疾病也可能讓CEA升高，林姓患者可能常暴露在二手菸環境中造成CEA升高。

林姓病人罹患第三期乳癌，接受前導化療、手術和標靶治療，在例行抽血發現CEA（癌胚抗原，正常值小於5，吸菸者放寬到小於8）從2.8 ng/mL飆升到20.3ng/mL，引起醫療團隊警覺，但後續CEA波動近1年，有時從20.3一路降至6.3，有時升到31.5。

李忠懷說，林婦CEA指數讓人難以判斷病情，透過電腦斷層發現肺部結節也幾乎沒長大，近1年約在1.3公分，正子攝影不太像癌症，胸腔外科醫師認為CEA時升時降可能與發炎有關，持續追蹤，最後考量她有乳癌病史，醫療團隊決定採微創胸腔鏡切除肺葉，病理結果證實為肺腺癌，並有淋巴結轉移，目前進行治療。

李忠懷表示，一般而言，腫瘤長得慢或沒有變動，良性腫瘤的可能性較大，這起案例提醒民眾，腫瘤指數CEA只是「線索」，不是最後答案。曾有癌症病史者，不能只看單一次CEA數值，而應將腫瘤指標變化、影像表現、既往病史及臨床狀況綜合判斷，必要時透過病理檢查確認才能找出真相。

衛福部彰化醫院電腦斷層發現七旬婦的肺結節（紅箭頭）。圖／彰化醫院提供
衛福部彰化醫院電腦斷層發現七旬婦的肺結節（紅箭頭）。圖／彰化醫院提供

結節 肺部 癌症 乳癌

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