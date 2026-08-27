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快來玩！中央+地方加碼 到花蓮long stay最高補助近1萬元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中央推國旅補助，花蓮也加碼，自由行、團遊都有補助，盼提高住宿率，帶動觀光。記者王燕華／攝影
中央推國旅補助，花蓮也加碼，自由行、團遊都有補助，盼提高住宿率，帶動觀光。記者王燕華／攝影

中央國旅補助下月1日起上路，自由行連住兩晚最高補助2500元；花蓮縣府今天加碼，9月1日起至12月底，在花蓮同一間旅宿連住兩晚補助2000元，long stay12晚最高7000元，每月可用一次，與國旅方案疊加最高可獲9500元補助，縣民入住縣內旅宿也有專屬優惠。

花蓮縣政府今天宣布「秋冬觀光團遊、自由行雙軌加碼」補助方案將於9月1日起至12月底上路，即起可上網登記。

縣府觀光處長余明勲說，自由行補助加碼方案有兩種，外縣市遊客（身分證字號非Ｕ開頭）到花蓮入住同一間旅宿連住至少2晚，最高補助2000元，第3晚到第12晚，每晚最高500元，長住12晚最高補助7000元，但前兩晚限周四到周日。

縣民也有專屬優惠，身分證字號U開頭或設籍花蓮縣，不分平假日，入住第一晚最高補助1200元，每月可使用一次。

團遊補助升級3.0，將成團門檻從30人降為20人，旅行社安排入住縣內合法旅宿1晚，每團發給5000元獎勵金，連住2晚以上提高為2萬5000元。若9、10月間遊程安排到客家文化園區、鳳林鎮校長夢工廠及富里鄉農特產展售中心等指定地點，每團再加碼5000元，單團最高可獲3萬元獎勵金。

縣府觀光處表示，這次分別從團遊及個人自由行兩項方案設計，藉由補助提供旅遊誘因，鼓勵旅行業者安排到花蓮秋冬遊，也希望旅客將花蓮排入旅遊清單，已先編列5000萬元預算，還繼續向議會爭取追加。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，今年暑假花蓮住宿率平日約4成，假日6成，這次縣府加碼補助金額全台最高，盼能提升住宿率。

花蓮縣府今天宣布觀光旅遊住宿補助加碼將於9月1日起上路。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天宣布觀光旅遊住宿補助加碼將於9月1日起上路。記者王燕華／攝影

花蓮 補助 自由行 國旅補助

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