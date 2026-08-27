「健康幣」10月上線 如何獎勵、兌換方式一次看

衛福部27日於健康台灣委員會表示，將於10月份推動「健康幣」政策。其為以「健康效益」為中心的獎勵機制。民眾只要完成指定預防保健行為，即可累積「健康幣」，並兌換多元健康商品與服務，幫助民眾越活越健康。

衛福部說明，「健康幣」發放對象為年滿18歲以上民眾，採二年效期制。發放標準以「健康效益定價（NNI）」為核心，健康效益越高的行為，獲得的幣值越高。最低兌換門檻為1,000幣。政策推動將分為兩階段進行。

第一階段，有做就有幣。聚焦一次性或單點行為獎勵。例如：首次登入專區（200幣）、完成生活型態評估（100幣）、成人預防保健/B、C肝炎篩檢（800幣）、各項公費癌症篩檢（900-1,000幣），以及施打流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗（450-900幣）。

民眾只要完成一項癌症篩檢或成健加問卷，即可輕鬆達到1,000幣的兌換門檻。

第二階段，達標再獎勵。未來將擴展至持續性與習慣養成獎勵。涵蓋透過穿戴裝置紀錄身體活動（計步）、自費健檢上傳、長者健康整合式評估（ICOPE），以及慢性病（血壓/血糖/血脂）控制達標等。

民眾只需下載「健保快易通App」，透過健康存摺首頁點選進入「健康幣專區」，即可跳轉至專屬兌換平台（Health GO App）。該平台具備健康幣累積與兌換功能，還能串接個人穿戴裝置整合運動與飲食數據，並導入「科學算病館」功能，提供個人健康每日管理。

為讓健康幣更具吸引力，衛福部積極推展民間企業參與。初期將優先與全國性通路之超商、量販店及壽險業者合作，民眾可兌換健康概念食品或結合外溢保單享受健康服務。未來更將擴及醫療院所與運動場館，甚至規劃「插健保卡即可兌換」的便捷模式。

在激勵機制上，衛福部規劃了「三層次架構」。第一，基礎層，常態化鼓勵持續累積健康幣。第二，推廣層，定期辦理抽獎摸彩，提高民眾參與熱度。第三，衝刺層，配合國家重大健康政策機動辦理，提供期間限定加碼，快速動員社會參與。

衛福部強調，「健康幣」不僅僅是一次性的獎勵，而是引導全民養成健康新生活的重要機制。透過提高潛在疾病的發現率、降低重症與死亡風險，不僅能讓國人「活得久，更要健康的活得久」，同時也能減少無效醫療支出，確保健保永續經營。

健康幣政策將於10月正式上線，衛福部呼籲全國民眾屆時踴躍下載參與，「做健康行為、累積健康幣、兌換好物」，一起用日常行動，打造更健康的台灣。