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多元募集匯集、串聯循環永續力量 環境部累計24萬個好袋「袋袋箱傳」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

一個紙袋、一只環保袋，都能成為永續行動的起點。環境部資源循環署27日表示，邀請尚未加入「袋袋箱傳 - 二手袋循環平台」的機關、企業、學校及民間團體，從身邊閒置的一個好袋開始，透過常設募集箱、園遊會、團隊競賽或節慶專案等多元方式募集二手袋，讓「閒置財」集結成「循環財」並被循環利用，讓每一個人的小小行動，匯聚成支持環境永續的重要力量。

循環署表示，自今年3月底推動「袋袋箱傳」媒合平台以來，已串聯近 200 家業者加入，累計募集 24 萬個二手袋。募集方式不必拘泥於單一形式，重點是結合參與者容易接觸的活動及場域。例如，可在辦公場所、民眾洽公空間或營業門市設置常態二手袋募集箱，持續匯集日常袋源；也可以結合周年慶、親子活動或每月主題活動，號召同仁、家屬及民眾共同響應募袋行動。

高雄醫學大學香粧品學系 111 級畢展團隊，即將募袋行動融入今（115）年畢業成果展，由學生自主發起，讓畢展除呈現專業學習成果，也成為青年實踐資源循環的行動場域。

連鎖企業則可運用分館據點及部門組織擴大參與。福容大飯店桃園機場捷運 A8 店由各部門主管號召同仁，募集家中或公司內部閒置但袋況良好的紙袋及環保提袋，彙整後登錄成為平台供應端；高雄店也從旅館營運出發，募集館內可再使用的紙袋。不同分館依人員與營運條件自主響應，讓募袋從單點活動逐步融入連鎖企業的日常 ESG 行動。

中秋節、農曆春節及歲末年終等送禮節慶期間，民眾收到禮品後往往會留下僅使用一次且狀況良好的紙袋，正是適合募集及再利用的好時機。循環署建議，可在送禮後適時整理並募集袋況良好的紙袋，及早送入循環使用，避免長期放置而受潮、破損。

循環署提醒，捐出前可掌握「完整、乾淨、清空」三項原則，確認袋身無髒污破損及提把完整，並將袋內物品清空；如果能將紙袋及環保袋分開整理，更能方便後續的流通及使用。多一道分類、整理與檢查，就能讓真正適合再利用的好袋順利找到下一站。

常態募集箱可穩定接收日常袋源；企業及校園活動能快速凝聚參與永續行動的力量；節慶專案則可掌握送禮紙袋導入再利用的時機。機關、企業及學校可依自身條件選擇合適方式，亦可搭配推動，建立多元且持續的袋源網絡。

環境部 永續 環保

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