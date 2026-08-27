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台南鐵路地下化通車有望提前 鐵道局透露「最快10月中」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
新台南車站預計最快10月中旬就可以通車。記者余弦妙／攝影
新台南車站預計最快10月中旬就可以通車。記者余弦妙／攝影

台南鐵路地下化年底通車在即，交通部27日前往新台南車站工區實地瞭解工程進度。鐵道局長楊正君表示，目前計畫整體進度達85.65%，第一階段下地切換通車預定進度為85.75%，兩者僅差0.1個百分點，已進入通車前最後階段。他透露，原本預計年底通車，不過目前按照進度來看，有望提前至10月中通車。

楊正君指出，台南車站已陸續完成通車前重要準備工作，除7月通過無障礙設施審查，8月亦已通過消防檢查並取得特種建築物竣工備查，目前已完成全線整合測試及試運轉作業，預計9月份交通部將辦理通車前履勘作業。面對通車前最後階段，鐵道局將持續督促工程團隊嚴守安全及品質，完成各項通車準備工作，朝年底通車目標全力推進。

鐵道局南部工程分局說明，台南市區鐵路地下化計畫全長8.23 km，除將台南車站改建為地下站外，將新增林森、南台南等2處地下通勤車站，全案完成後，預計可消除鐵路沿線平交道9處、地下道8處、陸橋4處及鐵路橋涵2處，共23處鐵路與道路交會設施，降低鐵路對都市交通及空間的阻隔。為維持台鐵營運，工程分兩階段辦理，第一階段通車後將拆除既有地面軌道設施，接續進行第二階段及地面景觀工程，預計2029年啟用林森站、2030年啟用南台南站。

除了改善都市交通環境，地下化台南車站也將以嶄新風貌迎接市民與旅客。新車站導引系統將採用中文、英文、日文及韓文四國語言，成為全台首座具四國語言導引指標的車站；軌道材料國產化達85%，並採用導電軌供電、無道碴版式軌道及高效隔振材料，提升行車穩定與舒適性；全線隧道導入集中式管理中央監控通風系統，即時掌握旅運及設備運轉狀態，首座車站啟用時台鐵便當本舖及便利商店也將同步進駐，從工程品質到旅客使用體驗全面升級。

台南車站承載府城百年鐵道記憶，楊正君特別指出，古蹟車站對台南城市門戶意象具有重要意義，因此地下化工程特別保留古蹟車站，並於東側地下新建隧道及站體。面對新站與古蹟車站緊鄰的施工挑戰，工程團隊妥善規劃施工方式，兼顧古蹟保存、交通動線及現代化使用機能，未來透過新舊車站與古蹟融合，讓歷史記憶與現代交通機能在府城交會，打造兼具文化底蘊與現代機能的城市新門戶。

交通部表示，台南鐵路地下化作為台南都市空間重新縫合的重要建設，隨著通車倒數，將督請鐵道局持續與台鐵公司及各工程團隊攜手完成最後一哩路，讓百年鐵道迎來新生，為台南城市發展開啟新篇章。

鐵道 鐵路地下化 台南

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