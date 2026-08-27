果園雜草不必全清除 農改場：匍匐性草種助減碳增匯

農業部桃園區農業改良場最近研究發現，果園內的雜草不必全清除，留下匍匐性草種，不但有助增匯，並能強化果樹生長韌性，且減少割草次數，還能減碳省工。

農業部發布新聞稿，桃園農改場近期針對果園草生栽培管理方式進行研究，證實藉由選留果園自生目標草種與優化割草管理，不僅能強化果樹抵抗逆境的生長韌性，透過植物根系生長、分泌物釋放及殘體沉積而將碳固定於土層中，更能將果園轉化為自然碳庫，擴大增匯。

桃園農改場從新竹地區果園的自生草種中，篩選具耐陰、耐旱、高覆蓋度及匍匐生長特性的目標草種進行種植試驗。

桃園農改場指出，經過2年後，相較於自生混生草種及殺草劑對照處理，目標草種種植後的土壤有機碳儲量皆呈現較高趨勢，其中匍匐性草種如弓果黍、兩耳草及散穗弓果黍等，碳匯速率可達每年每公頃3.3公噸碳以上，遠優於使用殺草劑導致每年減少約4.2公噸碳的對照處理，展現極佳的環境保護與固碳效果。

桃園農改場表示，目標草種皆因具匍匐生長特性，種植期間每年僅需進行2到3次割草，不但較省工，在割草機油料使用上也具減少碳排放效果。

根據桃園農改場研究團隊進一步於農民果園探討割草頻率對土壤碳儲量的變化，結果顯示，降低割草頻率具有顯著增匯效果。例如每年割草9次密集管理下，碳匯速率呈現負值，每年每公頃減少0.4公噸碳；若採每年割草3次的低頻管理模式，碳匯速率可達每年每公頃6公噸碳。

另外，桃園農改場也發現，減少割草頻率對於果樹的果實果汁率、糖度及酸度等品質指標及總產量上均無顯著影響。

桃園農改場表示，未來將透過精準草種管理與割草策略，建立更完善的綠色農業作業指引，讓農友在不影響果實產量與品質下，於日常果園管理下落實減碳增匯。