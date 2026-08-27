一咳嗽就漏尿！40多歲婦女「兩種尿失禁」纏身 醫：吃藥只解一半問題

一名40多歲媽媽產後漏尿多年，原本只有咳嗽時容易滲尿，沒想到近期症狀突然惡化，不只咳嗽漏，一有尿意更是「來勢洶洶」，稍微忍一下就可能直接尿濕褲子。就醫檢查才發現，並非單純尿失禁，而是「應力性尿失禁」與「急迫性尿失禁」同時上身，屬於「混合型尿失禁」，兩種問題成因不同，治療也得分頭處理。

泌尿科醫師顧芳瑜表示，不少女性生產後飽受漏尿困擾，誤以為「生過孩子都這樣」，靠護墊撐著過日子。這名40多歲婦女生產後，只要咳嗽、腹部用力就容易漏尿，過去曾接受磁波椅，也就是高強度電磁骨盆底刺激治療，症狀一度改善，但偶爾仍會滲漏。

由於情況尚能靠護墊應付，久而久之也就習以為常。直到近期情況明顯改變，除了咳嗽漏尿，更開始頻繁出現強烈尿意，只要一想尿就必須馬上找廁所，幾乎無法等待，有時甚至還來不及走到廁所，尿液就已流出，連護墊都擋不住。

顧芳瑜說，女性常見尿失禁主要包括應力性及急迫性尿失禁。前者與骨盆底支撐力不足有關，懷孕、生產造成骨盆底肌肉或神經受損都是重要風險因子，患者在咳嗽、打噴嚏、大笑、跑跳或提重物等腹壓突然增加時容易漏尿。後者則多與膀胱逼尿肌不自主收縮有關，典型症狀就是突然產生強烈尿意，甚至來不及上廁所就漏尿。

「兩種尿失禁機轉不同，不能只靠一種治療解決。」顧芳瑜表示，應力性尿失禁症狀較輕時，可先從骨盆底肌訓練等保守治療著手，必要時依個別情況評估其他治療；若症狀嚴重或保守治療效果有限，也可評估尿道中段吊帶手術、尿道填充劑注射等方式。至於急迫性尿失禁，則可透過行為調整及藥物等方式，降低膀胱不自主收縮、改善尿急與漏尿。

若藥物治療效果不佳或無法耐受副作用，也可依病況評估神經調控等治療，對於頑固型症狀，膀胱內注射肉毒桿菌素也是治療選項之一。該名患者目前針對不同問題接受治療後，咳嗽漏尿及尿急失控均已有明顯改善。

顧芳瑜提醒，產後漏尿雖常見，卻不代表只能「認命墊護墊」。尤其原本只在咳嗽、運動時漏尿，後來突然變成頻尿、尿急甚至憋不住，代表尿失禁型態可能已經改變。若漏尿頻率增加、嚴重到尿濕衣褲，或已影響工作、運動及社交生活，應盡早至泌尿科或相關專科就醫，先找出究竟是哪一種尿失禁，再對症治療，別讓一片護墊掩蓋了真正的膀胱問題。