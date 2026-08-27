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反覆發燒腰痛…男金黃色葡萄球菌入侵心臟 不住院靠這招重返正常生活

中央社／ 台中27日電
台中林姓男子（左2）日前因反覆發燒、腰痛，到台中榮民總醫院檢查發現金黃色葡萄球菌感染，經手術並搭配「門診靜脈抗生素治療」，已康復重返日常生活，中榮27日舉辦衛教記者會，感染科醫師黃顯博（左）、葉庭光（右）說明治療過程。（院方提供）中央社
台中林姓男子（左2）日前因反覆發燒、腰痛，到台中榮民總醫院檢查發現金黃色葡萄球菌感染，經手術並搭配「門診靜脈抗生素治療」，已康復重返日常生活，中榮27日舉辦衛教記者會，感染科醫師黃顯博（左）、葉庭光（右）說明治療過程。（院方提供）中央社

台中林姓男子日前因反覆發燒、腰痛2周未改善，到醫院檢查發現金黃色葡萄球菌感染，還入侵脊椎、心臟等處，經接受脊椎手術，後續搭配「門診靜脈抗生素治療」，已康復重返日常生活。

台中榮民總醫院今天召開衛教記者會，中榮感染科醫師葉庭光會中表示，48歲林姓患者因反覆發燒、腰痛2周未改善，轉至中榮急診就醫，他經影像檢查發現腰椎硬脊膜外膿瘍合併脊椎骨髓炎，血液培養證實為金黃色葡萄球菌感染，心臟超音波亦發現二尖瓣贅生物，診斷合併感染性心內膜炎。

葉庭光提到，患者的脊椎與心臟同時受到感染、病況嚴重，醫療團隊立即安排脊椎減壓手術並進行靜脈抗生素治療計畫。經有效抗生素治療3周後，感染指標穩定改善，評估符合「門診靜脈抗生素治療」條件，改轉換為門診療程。後續每日只需30分鐘回院施打抗生素，不必24小時待在病房，經持續定期回診追蹤發炎指數與影像變化，目前已順利完成療程，重返日常生活。

中榮感染科醫師黃顯博說明，脊椎感染、感染性心內膜炎等感染症，常需接受4至6周以上的靜脈抗生素治療，若病況穩定後仍須完成療程而長期住院，不僅增加生活與經濟負擔，也可能提高院內感染等併發症風險，採行「門診靜脈抗生素治療」即可於門診完成後續療程，兼顧治療成效與生活品質。

黃顯博提到，金黃色葡萄球菌可存在於人體皮膚或鼻腔，多數情況下不會致病，但當皮膚黏膜屏障受損或免疫力較低時，細菌可能進入血液造成深部感染，嚴重恐威脅性命。民眾如有持續發燒、腰背疼痛、呼吸喘或胸悶等相關不適應儘速就醫，以免延誤治療。

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