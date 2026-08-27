文化部首度參展亞太永續博覽會 展現藝文淨零未來

文化部首次參與2026亞太永續博覽會，以「重返文化：永續的多重宇宙」為策展主題，呈現文化部近年從藝文場館經營、綠色製作、文資修護與淨零指引等面向落實的藝文淨零未來。

文化部今天透過新聞稿表示，展覽從場館營運、藝術創作、文化資產修護到實踐指引，呈現文化回應永續課題的多元路徑。

展覽現場有國家兩廳院透過碳盤查、綠色製作及國際合作推動永續治理；台中國家歌劇院導入能源管理、智慧節能與綠色採購；衛武營則從節能設備、綠電使用到人才培育，將永續落實於場館日常營運。現場也展示「在消逝之前，能不能喜歡我？」中的無蜂鳴片發電裝置「源」，民眾可經踩踏動力轉化成光能。

以老建築元素、匠師工藝及回收構件打造具感官層次的「時光蟲洞」實體裝置，讓參觀民眾可從材料質地、時間留下的痕跡與空間敘事中，感受老建築持續存在於當代生活的多種可能。

這次展覽也將永續理念落實，透過租借、共享、拆解與再利用，讓既有資源在展後回到原有使用體系，延續材料與設備的生命週期。展場採模組化設計，輸出選用天然木漿紙材及香蕉纖維織品，減少傳統PVC材料使用，並以QR Code電子展覽手冊減少紙本印製，讓永續落實於策展與製作過程。

文化部「重返文化：永續的多重宇宙」展覽將於8月27日到29日展出，地點在台北世貿一館。