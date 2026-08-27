又是南部要承擔！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南恐短延時豪雨

氣象署持續針對中颱沙德爾發布海上颱風警報，今天下午2時沙德爾已經來到馬祖東北東方490公里海面上。中心預計明天早上將通過台灣正北方，並逐漸略過馬祖近海，於中午前後登陸中國。屆時西南風將受颱風加乘影響，為嘉義以南帶來短延時豪雨。

中颱沙德爾持續往台灣北方海域靠近，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，颱風在接近陸地時，暴風圈還會逐步縮小，因此馬祖陸警機會不高，但仍未完全排除，若暴風圈將籠罩，最快將於今天晚間發布陸上颱風警報。

劉宇其指出，颱風距離台灣仍有一定距離，因此明天颱風最靠近台灣時，將會加乘西南風水氣，為中南部地區帶來明顯降雨。中部山區將有局部大雨，嘉義以南不排除短延時豪雨可能。馬祖則會隨颱風靠近，降雨逐漸增加，有局部大雨機會。

劉宇其提醒，今天台灣各沿海大致都出現了1.5米浪高，花蓮浮標更測得2米以上浪高，東北部、東部沿海也已經出現長浪。沿海風浪將隨颱風腳步逐漸增大，東半部沿海、恆春半島、馬祖及基隆北海岸將陸續出現長浪；馬祖、基隆北海岸、蘭嶼、綠島及恆春半島要留意3米以上浪高。

至於風力部分，劉宇其指出，新竹以北沿海空曠地區，甚至部分內陸，今天已經出現7到8級陣風，蘭嶼因測站地勢較高，也測出11級強陣風。

劉宇其表示，明天北部沿海空曠地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及馬祖風力都會再增強，普遍出現8至9級陣風。

劉宇其說，周六颱風遠離，但台灣仍受低壓帶影響，各地天氣不穩，中部、南部容易降雨，南部有局部大雨。