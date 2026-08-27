快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

又是南部要承擔！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南恐短延時豪雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
沙德爾明天上午最接近台灣。圖／氣象署提供
沙德爾明天上午最接近台灣。圖／氣象署提供

氣象署持續針對中颱沙德爾發布海上颱風警報，今天下午2時沙德爾已經來到馬祖東北東方490公里海面上。中心預計明天早上將通過台灣正北方，並逐漸略過馬祖近海，於中午前後登陸中國。屆時西南風將受颱風加乘影響，為嘉義以南帶來短延時豪雨

中颱沙德爾持續往台灣北方海域靠近，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，颱風在接近陸地時，暴風圈還會逐步縮小，因此馬祖陸警機會不高，但仍未完全排除，若暴風圈將籠罩，最快將於今天晚間發布陸上颱風警報。

劉宇其指出，颱風距離台灣仍有一定距離，因此明天颱風最靠近台灣時，將會加乘西南風水氣，為中南部地區帶來明顯降雨。中部山區將有局部大雨，嘉義以南不排除短延時豪雨可能。馬祖則會隨颱風靠近，降雨逐漸增加，有局部大雨機會。

劉宇其提醒，今天台灣各沿海大致都出現了1.5米浪高，花蓮浮標更測得2米以上浪高，東北部、東部沿海也已經出現長浪。沿海風浪將隨颱風腳步逐漸增大，東半部沿海、恆春半島、馬祖及基隆北海岸將陸續出現長浪；馬祖、基隆北海岸、蘭嶼、綠島及恆春半島要留意3米以上浪高。

至於風力部分，劉宇其指出，新竹以北沿海空曠地區，甚至部分內陸，今天已經出現7到8級陣風，蘭嶼因測站地勢較高，也測出11級強陣風。

劉宇其表示，明天北部沿海空曠地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及馬祖風力都會再增強，普遍出現8至9級陣風。

劉宇其說，周六颱風遠離，但台灣仍受低壓帶影響，各地天氣不穩，中部、南部容易降雨，南部有局部大雨。

嘉義 豪雨 颱風 沙德爾

延伸閱讀

沙德爾進逼馬祖近海 北東晴朗酷熱午後對流、雨彈今明狂炸中南部

中颱沙德爾對馬祖近海構成威脅 氣象署上午8時30分發布海警

沙德爾不襲台…中南部今明降雨劇烈竟跟颱風有關 下周恐有擾動靠近

沙德爾掃過北方海面 氣象署估明上半天發海警

相關新聞

「艾陶」颱風生成了！將往北移動不影響台灣

日本氣象廳將熱帶性低氣壓TD26升格今年西北太平洋第21號颱風「艾陶」，預估未來將持續朝北移動，對台灣沒有影響。

華信花蓮航線申請停飛改「每周最多減5班」 最快10月上路

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請，若通過花蓮航線將消失。華信航空董事長陳大鈞表示，先前申請停飛，補件後改為減班，目前規畫高雄-花蓮每周減至5班，台中維持3班，新班表最快10月上路。

又是南部要承擔！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南恐短延時豪雨

氣象署持續針對中颱沙德爾發布海上颱風警報，今天下午2時沙德爾已經來到馬祖東北東方490公里海面上。中心預計明天早上將通過台灣正北方，並逐漸略過馬祖近海，於中午前後登陸中國。屆時西南風將受颱風加乘影響，為嘉義以南帶來短延時豪雨。

聖德科斯「麻油車」冷壓黑麻油苯駢芘超標 南市查核6家門市

台北市發布「統購實業有限公司」自主通報，通路商聖德科斯（統健實業股份有限公司）送驗「麻油車冷壓黑麻油」（有效日期2028年4月6日），苯駢芘3.2微克，超過食品中苯駢芘限量標準2.0微克／公斤。台南市衛生局表示，南市6間聖德科斯門市均已預防性下架並辦理退貨，今天也前往門市查核下架及退貨情形。

青蔥不只提味！營養師揭牛津研究 染新冠8天吃粥後退燒、排痰

青蔥是台灣料理中常見的配角，不論煮湯、炒蛋、拌麵或煮粥，加上一把蔥花就能增添香氣與風味。營養師老辜分享一篇2020年發表於《整合醫學研究》(IF是4.9)的科學文章，其中記錄以青蔥煮粥作為新冠肺炎患者早期居家照護的個案經驗，不過他也特別提醒，這類研究證據有限，不能把青蔥粥當成治療方式，較適合視為日常飲食的一部分。

華信花蓮航班停飛改減班 民航局：班數尚不確定

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請，若通過花蓮航線將消失。交通部民航局今表示，同意華信在定位狀況不佳情況下適度減班，但目前業者還未提送班表，減少班數尚不確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。