致癌苦茶油+麻油累計13家 食藥署擴大抽驗…未檢驗2度出事「統購」油廠

台北市統健實業股份有限公司通報麻油車冷壓黑麻油檢出苯駢芘超標，源頭製造廠為嘉義縣統購實業有限公司，日前曾通報苦茶油苯駢芘超標。衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷坦承，致癌油風暴後衛生單位擴大抽驗市售食用油脂，抽驗近百件麻油產品，但目前尚未檢驗統購公司，而目前苦茶油及麻油疑慮製油廠，累計共13家。

魏任廷指出，疑慮苦茶油及麻油廠合計共13家，新北市連淨、嘉義縣源春、新北市農七十、台南市德昌、嘉義市源發、嘉義縣鑫隆發、新北市翰霖、嘉義市統購、彰化縣再源油品、雲林縣協億油行、雲林縣松鼎實業、南投縣農會食品加工廠、台中市協昌油行，食藥署已舉行3場說明會，並將在9月起陸續安排專業人員及地方政府衛生單位官員共同進場輔導。

食藥署在致癌油事件後，擴大檢驗市售食用油脂，抽驗大豆沙拉油、苦茶油、麻油、香油、調理油、葵花油、芥花油、酥油、棕櫚油等產品，魏任廷指出，截至昨日共檢驗658件產品。其中97件為麻油／香油類型，檢驗結果為全數合格，而檢驗產品中，並未檢驗統購公司產品，地方衛生局將持續增加抽驗產品件數，如檢驗發現不合格將在第一時間公開。

經食藥署與嘉義市政府衛生局調查，統購公司之「麻油車冷壓黑麻油」產品以黑芝麻原料經代工焙炒後，再經過粉碎、蒸煮、壓餅、壓榨、靜置、填裝等製程。魏任廷指出，統購公司在食藥署於嘉義舉辦的苦茶油交流會中，由負責人親自報名參加，當天課程主講為農業部農試所研究員李雅琳，她提到不論苦茶油、麻油製程，焙炒溫度為預防苯駢芘超標關鍵，建議將溫度控制在攝氏180度內。

食藥署指出，這批問題黑麻油品名為「麻油車冷壓黑麻油」（效期2028.4.6、2028.5.3及2028.6.24），檢出苯駢芘3.2ppb，超過法定上限2ppb，產品全數出貨給通路商「聖德科斯」360瓶，嘉義市政府衛生局已要求統購公司暫停黑麻油製造，辦理下架回收及停止販售，衛生局抽驗1件桶內黑麻油進行檢驗，督導其依檢驗結果及相關規定辦理，並要求業者落實產品回收及製程改善。