排水規範跟不上極端暴雨 蘇俊賓籲中央啟動5至10年改造計畫

行政院會今討論「沙德爾颱風整備狀況」及「0822豪雨災因應」報告，桃園市副市長蘇俊賓表示，極端氣候已常態化，短時間強降雨規模、頻率持續增加，現行建築及排水規範卻仍沿用早期降雨數據，建議中央全面檢討，並規畫5至10年中長期預算改善老舊排水設施，將公園、綠地納入都市滯洪系統。行政院長卓榮泰回應，已請相關部會研議規畫。

蘇俊賓指出，從近年數據可看出，極端氣候已非偶發事件，短時間強降雨規模愈來愈大、頻率也愈來愈高，政府除了應急措施與災後補償，更應全面思考現有設計規範及預算配置能否因應趨勢。重大計畫在前期規畫設計時，應跨部會納入防災需求，既有設施受限於過去標準，普遍無法符合現在都市排水需求，也應有計畫分期逐年更新。

蘇俊賓表示，現行建築技術規則及區域排水保護標準明顯不足，包括側溝、區域排水仍多依循早期降雨統計數據規畫，已落後現實狀況，建議水利署與國土署聯合檢討，將「極端氣候風險」納入未來建築、公共工程及都市排水設計的強制性標準，同時提升都市排水及熱危害預防能力。

他舉例，目前新設建案面積大於0.2公頃，雖規定須提出出流管制計畫書，但僅調整單一規範，對既有側溝排水容受力不足問題幫助有限。除了要求建築從源頭分擔雨水，設置雨水滯留、滲透及貯留設施，也應與既有都市滯洪能量串聯，才有機會系統性改善日益普遍的短時間都市積淹水問題。

蘇俊賓建議，中央可規畫5至10年的中長期計畫及預算，協助地方系統性更新老舊社區排水、防洪設施，提高短時間強降雨排水效率。可由國土署、水利署合作，在原有城鎮風貌及創生環境營造計畫架構下，轉型為提升城鎮環境韌性的中長期專案，讓新開發區及舊社區改造時，都能納入因應極端氣候的調節措施或增設滯洪設施，並編列長期穩定專款挹注地方。

蘇俊賓也主張，各部會重大建設應整合既有都市空間「防災化、滯洪化」需求，桃園過去常有地方主張將滯洪池公園化，或改善水利防災設施，使空間更親民、友善；反過來看，既有公園、綠地防洪化、防災化，對高度都市化地區可能更重要，可增加都市容納雨水及調節洪峰能力，轉型為兼具休憩、滯洪與防災功能的藍綠基礎設施。

卓榮泰回應，無論將滯洪池綠化，或利用現有公園、綠帶重新規畫設計，若能營造更多元、多重功能的都市防洪空間，並考量災後復原，就有機會創造更多都市所需的滯洪空間，已請水利署、國土署及相關部會研議規畫。