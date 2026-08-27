環團控台中港倒營建廢土填海 港務公司：是倒剩餘土方

台中港填海造陸工程爭議不斷，先遭指控南填方區規避環評，如今又被爆填海物從港區土方變成營建廢土，環團怒轟交通部問題沒解決、9月就要填海。港務公司今強調，是倒「營建剩餘土方」而非「營建廢土」，將會對土方進行源頭審查與多重把關。

港務公司表示，後續增列營建剩餘土石方等填築料源，有依程序再次函報主管機關確認。並非「未經環評程序即逕行開發」，而是依現行環評法規完成適用認定後辦理。

港務公司強調，填方區收容的是符合規定的營建剩餘土石方，並非營建廢土。公司會對進場土方進行源頭審查及多重把關，透過39項土質檢測、進場查驗、聯單管理、車輛辨識、GPS流向追蹤、影像紀錄及過磅等機制，掌握土方來源及流向，確保填築材料符合規定。

港務公司指出，現階段收容港區外土方都先暫置既有陸地，並非直接倒入海中。去年與今年上半年收容的土方，也先暫至於填方區東南角既有陸地範圍，後續須待沉箱、攔砂設施等相關設施完成，形成適當防護條件後，才進行後續填築作業，並非將營建剩餘土石方直接傾倒入海。

港務公司說，對於環保團體及社會各界關切均予尊重，後續將持續依法辦理相關工程，落實土方品質管制、海域水質監測及生態保護措施，並持續對外公開說明，持續保護海洋環境，兼顧港埠發展、國家政策需求及環境永續。