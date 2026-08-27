《粽邪4：坤蒂拉娜》集結系列演員回娘家 眾神護駕特映爆滿口碑狂燒

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列最新續作《粽邪4：坤蒂拉娜》已於8月27日(四)中元節全台上映。日前盛大舉辦電影首映會，特別恭請全台12間宮廟眾神尊參與首映祈福遶境，並親臨首映會現場安座觀影，陣頭、家將熱鬧開場，更由鍾馗等眾神為電影祈福鎮煞，祈求上映票房長紅。監製鄒介中、導演廖士涵率領主演陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭、胡語恆、黃尚禾，以及特別遠道而來的印尼國民影帝 Ferry Salim 齊聚亮相。此外，《粽邪》系列班底王彩樺、李興文、楊慶煌、鄒承恩，以及為《粽邪4：坤蒂拉娜》獻唱的「草屯囝仔」阿倉、樞育，現場星光熠熠。

時隔三年回歸，由華影製作、聯合數位文創共同投資的《粽邪4：坤蒂拉娜》，在製作規格與預算上全面加倍升級。首映會上集結《粽邪》系列歷代演員齊聚彷彿「粽邪宇宙同學會」，主持人笑虧王彩樺、楊慶煌、李興文、鄒承恩都在系列中壯烈領便當，三人幽默表示看到《粽邪》一路拍到第 4 集、規模更跨足東南亞，心中滿是驕傲與感動，系列演員驚喜現身力挺，展現電影凝聚力。

《粽邪4：坤蒂拉娜》首映會邀請到印尼國民影帝 Ferry Salim親臨台灣參與電影宣傳，他表示非常榮幸能參與演出，再次來到台灣最想念小吃，「這次住在夜市附近，已品嚐台灣道地的珍珠奶茶與小吃。」更秀多句中文閩南語，像是「謝謝、你好」，相當親切。Ferry Salim在電影中飾演當地法力高強的法師，幫助眾人找到解除阿姨被附身的解決辦法，與許安植及胡語恆對戲較多，打戲等衝突戲份張力十足。但他透露私下常和熱愛旅遊的許安植互相分享秘密景點，「她喜歡問我雅加達哪裡有推薦的咖啡館和餐廳，禮尚往來希望這次她推薦我台灣的美食！」

此次特別恭請全台12間宮廟眾神尊參與首映祈福遶境。圖／華影提供

身為《粽邪》系列長青班底、飾演「阿西師」的陳博正，此次再度回歸，看到一路從系列作品中走出的後輩與新加入的演員，幽默表示，看到法師陣容傳承壯大心情是「一喜一憂」：「喜的是徒子徒孫越來越多，憂的是長江後浪推前浪，前浪快死在沙灘上！」引發全場笑聲。現場她與許安植上演溫馨「母女抱」，還笑稱未來想轉戰喜劇，甚至直接向導演敲碗：「下次跟安植合作演百合戀也沒問題！」