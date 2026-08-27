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颱風整備、豪雨復原並進 卓榮泰指示防汛超前部署降低災害

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）。記者許正宏／攝影

台灣南部受西南氣流影響降下豪大雨，中颱沙德爾又將侵襲台灣北部，行政院長卓榮泰今天聽取報告後指出，雖然颱風直接侵襲台灣本島機率較低，但28日適逢返校及中元大潮，防汛整備必須超前部署，針對南部災後復原，他指示從寬、從速辦理農損救助，協助受災農漁民儘速復耕、復建。

內政部、農業部、經濟部今天在行政院會報告「沙德爾颱風整備狀況及0822豪雨災損因應」。卓榮泰聽取報告後指出，受極端氣候影響，近來嘉南高屏等地區連日降下豪大雨，造成嚴重農產業災損，農業部已於24日及25日公告嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣等5縣市農產業、畜牧（畜禽舍、堆肥舍除外）全品項，以及高雄市、台南市魚塭養殖全品項，辦理現金救助與低利貸款。另外，針對因淹水造成農漁業機電、機械設備受損，提供80%的專案補助。在金融支持方面，目前利率為1.415%，本次專案將提供一年期免息，舊貸款與新貸款都適用。

卓榮泰提到，農業部提高農損現金救助額度，將原本救助額度占生產成本20%提高到25%。針對一年一收、長期作的農產品在防汛期間，無論是颱風、豪雨，一旦發生嚴重災損，會再給予2分之1額外的現金救助。例如屏東苦瓜，從每公頃5萬6000元提高到每公頃14萬元，他並指示農業部秉持從速、從寬、從簡原則加速辦理。

卓並責成農業部及防災團隊汲取馬太鞍溪堰塞湖應變經驗，密切監控降雨對萬里溪堰塞湖壩體沖刷與湖區水位的影響，滾動調整警戒機制與影響範圍，若發生緊急異常情形，應即時通報相關單位，以利緊急應變處置。

卓榮泰指出，本次豪雨部分地區累積雨量超過全年平均總雨量1/3，造成多處積、淹水，他感謝各部會及地方政府第一線同仁的辛勞與付出。他說，中央政府擴大編列系統性治水預算，過去兩年淹水熱區已啟動改善工程，本次淹水地區，經濟部亦主動協助地方政府提報應急整治工程，並加速行政作業流程，請以明年汛期前完成為目標，落實整治效益。

針對8月22日豪雨造成住家與店家淹水及家電損失，卓榮泰表示，將比照米克拉颱風救助模式，秉持從速、從寬、從簡」原，除地方政府救助金外，針對淹水達30公分以上、未達50公分者，中央將給予1萬元家電損失補助；淹水達50公分以上者，除原先發放2萬元淹水救助金之外，亦給予1萬元家電損失補助，以協助災民儘速恢復正常生活。

卓榮泰強調，災後復原工作持續進行，但因應沙德爾颱風可能造成南部豪大雨影響，請各部會及地方政府全面檢視防汛整備，尤其針對淹水熱點，應預先完成排水巡查及清淤、滯洪設施排空及抽水機具整備測試；中央並應依地方需求，主動協調人力、機具及物資支援，超前部署，降低災害風險。

卓榮泰 豪雨 災害 沙德爾颱風

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